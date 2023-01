Convocatorias becas universitarias 2023: revisa las ofertas para estudiar en Alemania, Japón, Perú y otros

Cada año, miles de jóvenes universitarios buscan ampliar sus conocimientos y conocer nuevas culturas con becas de estudios internacionales. Este 2023 no es la excepción y, tanto organizaciones como el Estado peruano, ya alistaron plazas para que los interesados puedan postular y viajar a distintos países en todo el mundo, como Alemania, Japón, Corea, entre otros. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de las nuevas convocatorias.

Becas integrales de Japón para jóvenes peruanos

Áreas de estudio:

Ciencias sociales y humanidades:

Ciencias sociales y humanidades: Derecho, Ciencias políticas, Educación, Sociología, Literatura, Historia, Idioma Japonés, Economía y Administración de Empresas.

Ciencias naturales

Ciencias naturales A: Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas y Ciencias Químicas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Arquitectura Naval, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Química Aplicada, Ingeniería Química, Química Industrial, Ingeniería Textil, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Marítima, Biotecnología.

Ciencias naturales B: Agricultura, Química Agrícola, Ingeniería Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinaria, Forestal, Industrias Alimentarias, Pesquería, Farmacia, Salud Pública, Enfermería, Biología.

Ciencias naturales C: Medicina y Odontología.

Duración:

5 años: 1 año de aprendizaje del idioma japonés y de preparación para ingreso a la carrera, y 4 años de carrera profesional (a partir de abril del 2023 hasta marzo del 2028). En el caso de Medicina, son 7 años: 1 año de idioma japonés y de preparación para ingreso a la carrera, y 6 años de carrera profesional (a partir de abril del 2023 hasta marzo del 2030).

Características: Beca integral: cubre los costos de pasaje, estadía, estudios, etc.

Requisitos:

Tener nacionalidad peruana.

Ser menor de 24 años y mayor de 16.

Los alumnos que están cursando el quinto de secundaria que deseen postular a esta beca deben demostrar que se están preparando para ingresar a la universidad. Si solo tienen estudios secundarios sin preparación paralela, es muy probable que no estén aptos para los exámenes de selección a esta beca. Para aquellos postulantes que estén cursando estudios universitarios, es obligatoria la presentación de los documentos indicados en el ítem “c”.

Tener nivel intermedio de inglés como mínimo. Buena disposición e interés para el aprendizaje del idioma y la cultura japonesa.

Gozar de buena salud física y mental (solo para finalistas del proceso de selección).

Otros

Fecha límite de postulación:

6 de junio del 2022

Guía de postulación VER AQUÍ

Convocatoria de becas para Alemania

Se abrió la convocatoria del programa del DAAD Study Visits by Groups of Foreign Students (en alemán: Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland). La experiencia consiste en que los estudiantes y el profesor o la profesora que lidera el grupo podrán llevar a cabo un plan de visitas y actividades en mínimo dos universidades o instituciones de educación superior en Alemania de 7 a 12 días.

El DAAD entrega una cantidad fija de 50 euros diarios por cada persona para los gastos de viaje y manutención en Alemania, el seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil y una cantidad fija por persona para los pasajes aéreos.

El maestro que lidera el grupo realiza la postulación a nombre de la universidad (colombiana, ecuatoriana, peruana o venezolana) y también se encarga de coordinar el proceso de preparación del viaje y de sus participantes.

¿Cómo postular?

La postulación está a cargo del profesor coordinador (Projektverantwortlicher) y se realiza en los siguientes pasos:

Complete el registro en el DAAD Portal ingresando aquí

Consulte aquí el instructivo para el registro en el DAAD Portal para financiación de proyectos (Projektförderung) (disponible solo en alemán).

Completar la solicitud en línea y subir la documentación requerida.

Todo el proceso se completa de manera virtual a través del DAAD Portal. No es necesario remitir ningún documento por correo postal.

¿Hasta cuándo puedo postular?

Si el postulante cumple con los requisitos antes mencionados, debe seguir los pasos de postulación y registrarse