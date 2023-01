Pagaron rescate, pero no liberaron a empresario: familia pide ayuda para encontrar a Gabriel Silva

José Gabriel Silva Vásquez es el empresario cajamarquino que lleva 33 días secuestrado. La última vez que se tuvo información sobre su paradero fue el 9 de diciembre, cuando volvía a su vivienda ubicada en Los Olivos para ver la transmisión de un partido del Mundial Qatar 2022. “Él venía de la oficina, llegaba temprano para ver fútbol. Fue raptado en la avenida Alfredo Mendiola , a unas cuadras de la casa”, narró su esposa a La República.

Desde ese día no se supo más del hombre de 58 años. Sus familiares lo buscó intensamente hasta que días después unos secuestrados se comunicaron con ellos para pedir una cuantiosa suma de dinero a cambio de su liberación. En su desesperación, los parientes aceptaron, hicieron la transacción, pero grande fue su sorpresa al no obtener lo esperado. Pagaron un rescate, sin embargo, los delincuentes no soltaron a Gabriel Silva .

El 30 de diciembre, los hampones volvieron a contactar a estos ciudadanos para hacer otra negociación. Sin dudarlo, otra vez accedieron por la salud de Gabriel, quien es un paciente diabético.

“Fue una persona al lugar pactado con el dinero y (los secuestradores) nunca fueron. Solo había mensajes que decían que la negociación se cayó porque estábamos con personas de Estado, cosa que no es cierta”, explicó la pareja de Silva.

Familia de José Gabriel Silva Vásquez pide ayuda para dar con su paradero. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

Captura de secuestradores

La Policía Nacional del Perú logró la captura de los secuestradores del gerente de una empresa químico industrial, Gabriel Silva, pero estos aún no otorgan datos sobre su ubicación.

“Estas personas tenían la tarjeta de mi esposo y hacían uso de ella. Retiraron dinero, compraron cosas en centros comerciales, compraron comida rápida, también en tiendas Tambo para consumo de cerveza y licores. Ellos son los del secuestro, pero n o dan novedad del paradero de Gabriel ”, refirió la mujer.

Delincuentes pertenecerían a Los Pargos del Tren de Aragua. Foto: PNP

La familia del hombre pide el apoyo del ministro de Interior, Víctor Rojas, y a la presidenta Dina Boluarte a fin de encontrarlo.