La Escuela Militar de Chorrillos es la institución encargada de entrenar y preparar a los futuros integrantes del Ejército del Perú. Tras 126 años desde que se fundó, en varias ocasionas ha estado rodeada de cuestionamientos en las que se ponen en duda sus formas de entrenamiento y la profesionalidad de sus superiores.

Un nuevo caso ha salido a la luz, en el cual una cadete denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte del capitán Miguel Quiroz y que luego de esto, recibió hostigamiento y acoso por parte de superiores, quienes encubrían al militar.

Escuela Militar de Chorrillos es acusada de encubrir acoso y maltratos

Un reportaje realizado por el programa Día D recogió el testimonio del padre de la agraviada, un retirado teniente coronel del Ejército del Perú, quién denunció que en 2020 su hija, una excadete, fue víctima de acoso sistemático por parte de sus superiores, luego de que denunciara que fue víctima de tocamientos indebidos por parte del capitán Miguel Quiroz García.

“ Me siento indignado con lo que le ha pasado a mi hija, que no la hayan auxiliado. Ha estado más de un año mal ”, expresó Apolinario, quien busca que el caso no sea archivado.

Miguel Quiróz García es el capitán acusado de realizar tocamientos indebidos a una excadete de la Escuela Militar de Chorrillos. Foto: Día D

A través de documentos y peritajes, la excadete demostró el hostigamiento, acoso y maltrato psicológico. La abogada de la víctima, Maritza Reátegui, alegó que la institución hizo el mal llamado ‘Espíritu de cuerpo’, ya que todos los testigos que declararon fueron militares buscando encubrir los hechos.

“ Al poco tiempo de ingresar fui objeto de acoso por parte de mi propio capitán de compañía, Miguel Quiroz, quien ingresaba a mi habitación en horas de la noche de manera sorpresiva y empezaba a masajearme el cuello”, es una parte del testimonio que reveló la excadete en la denuncia.

Ante las pruebas, la escuela decidió retirar a Miguel Quiroz, pero el hostigamiento no paró y continuó por parte de la teniente Anifil Navarro Jaime. Ella habría obligado a todo el escuadrón a que no se junten con la excadete y la habría llamado “llorona” por denunciar al capitán.

La teniente Anifil Navarro Jaime habría continuado con el hostigamiento hacia una excadete de la Escuela Militar de Chorrillos. Foto: Día D

“Esa teniente ha utilizado lamentablemente operaciones psicológicas que se utiliza con el enemigo”, alegó Apolinario. Por su parte, los abogados de la excadete denuncian que hay lentitud en la investigación, presencia de ‘Espíritu de cuerpo’ y una intención del fiscal por archivar el caso.

“Estamos luchando contra magistrados que no quieren ver la verdad o no quieren hacer justicia. Sabemos que el fiscal pertenece al Ejército”, señaló Maritza Reátegui.

Lo cierto es que hace 27 años, las mujeres forman parte del Ejército Peruano y este no es el primer caso en el que una cadete denuncia este tipo de violencia por parte de sus superiores.