Hombre denunciado por pensión de alimentos habría lanzado explosivos a su expareja

Rosa Andrade denunció a su expareja como el ejecutor de un atentado contra ella y su familia: unos sujetos, a bordo de un mototaxi, lanzaron explosivos a la puerta de su vivienda ubicada en Comas. Esto causó temor en la mujer y sus hijos, quienes ahora no viven tranquilos. De acuerdo a su testimonio, el padre de sus hijos habría actuado así luego de que el juez fallara a favor de una medida cautelar sobre las propiedades del sujeto, en medio de un proceso de alimentos a favor de sus menores hijos.

“Esta situación no se lo deseo a nadie porque ninguna persona merece vivir bajo amenazas”, dijo Rosa ante “Latina noticias”. También precisó que realizó la denuncia por alimentos en noviembre del año 2022.

“Yo ya tengo otro proceso de violencia familiar. Me separo de él en marzo de 2022, en julio puse la denuncia por violencia y luego comienzo a hacer el proceso de alimentos porque quise que todo sea de la mejor manera y evitar conflictos con él porque sé que es una persona violenta”, refirió.

Desamparo en la comisaría

Es así que, en noviembre, un juez falló a favor de una medida cautelar sobre las propiedades del hombre para que este no pueda venderlas o comercializar con ellas. “Cuando se entera de que se ha bloqueado, empiezan a llegarme las amenazas. Él ya sabía de mi denuncia y me decía: ‘Déjalo, déjalo, no te metas conmigo porque si tú me haces algo, solo vas a recibir 600 soles’”, narró Rosa.

Por último, la víctima indicó que, si bien recibió el apoyo de personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se sintió desamparada en la comisaría, ya que los agentes le dijeron que “no es directamente de él y solo han colocado una denuncia por el delito de amenaza de muerte”. “O sea, quieren ver que él lo haga, pero hoy en día hasta se paga a otra persona para que haga algo”, reclamó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).