Saco Oliveros: escolar que cayó del cuarto piso será dada de alta luego de 3 meses

La caída de una escolar desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros, ubicado en Salamanca (Ate), provocó que la menor de 12 años sea internada de emergencia. En esa línea, luego de tres meses del accidente, será dada de alta en unos días. Así lo dio a conocer el padre de la víctima, quien reveló que existe una buena recuperación de la menor que sufría de bullying.

“Hay una sorprendente recuperación en mi hija, estoy muy feliz por eso. Era impensable el nivel de recuperación que iba a tener por los daños que tenía en un principio. Estuvo mucho tiempo en UCI, las múltiples fracturas que tenía, el daño a nivel de los nervios era severo, pero viene recuperándose, ha logrado pararse, ya tiene la fuerza en sus piernas para pararse (...) Probablemente, en pocos días, si todo sigue bien, la estarán dando de alta”, dijo a Panamericana.

Por otro lado, el padre de familia pidió que su niña continúe con sus terapias. “Si bien EsSalud nos va a dar las terapias, pero el factor tiempo es muy determinante. Entonces, sí me gustaría que ella reciba la mayor cantidad de terapias posible (...) y que no le quede ninguna secuela”.

Saco Oliveros correrá con los gastos adicionales de la menor

Respecto a la responsabilidad que tenía la institución educativa, el progenitor señaló que, luego de brindar entrevistas a diferentes medios de comunicación, Saco Oliveros se comunicó con él. “A raíz de las entrevistas, (el colegio) se ha comunicado conmigo para decirme: ‘Señor, le vamos a devolver los gastos adicionales’. Porque en toda operación siempre hay gastos adicionales que he estado teniendo. Y, gracias al apoyo que la gente me ha estado dando en un inicio, he podido cubrir”.

No obstante, el padre afectado pidió un compromiso formal de este ofrecimiento. “Si bien es cierto me han dicho que ‘sí, le vamos a devolver eso’, pero no se trata de que yo les esté presentando boletas por boletas de los gastos que hago, sino un compromiso formal de lo que viene para mi hija (...) Necesito que formalmente se hagan responsables y se pronuncien”.

“Ahorita, hay una investigación en Indecopi, una denuncia que hizo la mamá de mi hija y la denuncia que ellos (el colegio) lleva de oficio, la Fiscalía está llevando. Por favor, que se pueda resolver este caso en el menor tiempo posible y también puedan determinar responsabilidades (...) Este accidente no debió pasar”, sentenció.