“Debo salir bien librado de esto”: exgeneral PNP de Ayacucho sobre las 10 muertes en protestas

Muertes en Ayacucho. En el mes de diciembre de 2022, se registraron 10 personas fallecidas en el marco de las protestas que se acataron en esta región del sur. Los días 15 y 16 fueron los más complicados, ya que hubo denuncias sobre el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El jefe policial en aquellos días era el general PNP Antero Mejía Escajadillo. Ahora, lidera la I Macro Región Policial de Piura. En esta línea, el alto mando fue consultado sobre el proceso de investigación fiscal que se le sigue como presunto responsable en estos hechos.

“Uno está expuesto para todo. Están abriendo una investigación y, cuando me llamen, iré y me pondré a derecho. Tengo las manos limpias, con eso lo digo todo, no he hecho ningún disparo. La Policía ha defendido como tiene que ser, de acuerdo a los derechos humanos, y el uso de la fuerza proporcional”, aseveró a los medios de prensa piuranos.

General PNP Mejía Escajadillo. Foto: captura/URPI-LR