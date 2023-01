VMT: adolescentes echan tíner a pierna de niño de 12 años y le prenden fuego

Una mujer denunció que su hijo ha sufrido quemaduras de tercer grado luego de que unos adolescentes le echaran tíner en la pierna y le prendieran fuego. La madre relató que el menor de 12 años estaba caminando en dirección a la casa de su abuela, en Villa María del Triunfo, cuando se encontró con dos vecinos, de 15 y 14 años, quienes lo cargaron y obligaron a pisar las llamas que habrían encendido en el suelo para después rociarle el líquido inflamable en su extremidad. Ella aseguró que los jóvenes le habían hecho bullying anteriormente al infante por su peso.

La mamá también pidió ayuda para que su hijo sea operado. “Ya tiene un mes y no hay cama en el (hospital) María Auxiliadora. Me han mandado al Hospital del Niño, (pero) tampoco hay cita hasta el 10 de febrero. Si me pudiera ayudar el Ministerio de la Mujer para que mi hijo esté bien”, dijo a ATV. Para colaborar, puedes comunicarte al 922 374 021. Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.