Piura: investigan a juez que no dictó prisión preventiva para exrector de la UNP

Luego que se le dictara comparecencia con restricciones, el juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), Ulises A. Yaya Zumaeta, ordenó que la OCMA Piura proceda con la investigación contra el juez de la Corte Superior de Justicia Christian Azabache Vidal, quien desestimó el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra el exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes, por el supuesto desfalco en las maestrías dictadas por esta casa de estudios en Ecuador.

Recordemos que el último viernes 6 de enero, el magistrado solo dictó prisión preventiva contra el rector interino, Omar Vences, así como para Bertha Elena Temoche García y Patricia Valdiviezo Criollo, investigados por el presunto delito de peculado doloso. En tanto, a Reyes se le dictó comparecencia con restricciones.

Juez de Piura es investigado por dictar comparecencia a exrector de la UNP. Foto: República

Sin embargo, a la fecha, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura de la Corte Superior de Justicia de Piura no ha “subido” las órdenes de captura en el Sistema de Información Policial electrónico (e-SINPOL), el cual es un sistema en el que se registran los antecedentes y requisitorias de las personas y vehículos.

“Aún no giran las órdenes de captura. No ha llegado tampoco nada a la carceleta de la Policía Judicial. El Juzgado aún no ha emitido ninguna orden de captura”, explicó una fuente oficial.