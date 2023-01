Familia exige justicia y teme por la salud de empresario que lleva 31 días secuestrado: “Es diabético”

Hoy, 9 de enero del 2023, se cumple un mes del secuestro del empresario José Gabriel Silva Vázquez, padre de familia y empresario de origen cajamarquino que residía en Lima con su esposa. La víctima fue subida a la fuerza a un auto azul cuando volvía de su centro de labores en bicicleta por la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos. Este hecho ocurrió el 9 de diciembre del 2022. Los delincuentes piden la suma de 1 millón de dólares para liberarlo.

“Tenemos ahora 31 días que no lo vemos a José Gabriel. Tengo cuatro hijos que claman justicia porque hasta ahora no lo podemos ver ni sabemos cómo estará. Mi esposo es diabético, tiene 58 años y necesita un tratamiento y alimentación adecuada para su salud. No sabemos... de repente le dio un coma diabético. No sabemos nada. Pedimos a la justicia peruana, por favor, que tomen cartas en el asunto”, solicitó su esposa —entre lágrimas— en “Latina noticias”.

De acuerdo al medio, los criminales le exigieron 1 millón de dólares para soltar al empresario, pero, tras conversaciones, llegaron a un monto menor.

El 16 de diciembre del 2022, deciden enviar un elevado monto a cambio de la liberación de Silva; sin embargo, los criminales solo mandaron a un motorizado para llevarse el efectivo y no dieron rastros del desaparecido. “Nos dijeron que entregaba el dinero y luego me llamaban para avisarme donde dejaban a mi esposo. Todo ha sido una burla, mentira, porque aún lo siguen teniendo. Que sean sinceros y nos digan dónde está porque estamos muy tristes al no tenerlo en nuestro hogar. Son 31 días, mis hijos, sus padres, mis hermanos, sus hermanos de él, todos clamamos justicia”, señaló la pariente.

Asimismo, la pareja del afectado, que se dedica a la venta de productos agrícolas, pide a la Policía Nacional del Perú incrementar sus esfuerzos para dar con el paradero del agraviado. “Yo necesito que sumen más fuerza”, exigió.

Es preciso indicar que la División de Homicidios de la Dirincri detuvo a seis extranjeros, a quienes les encontraron documentos de retiro de dinero a nombre de José Gabriel Silva.

Se trata de los venezolanos Julia Teresa Carpio Fernández, Gustavo José Maldonado Montero, Alexander David Rodríguez Rojas, Luis Manuel Hernández Bohorquez, Edwin Miguel Fernández Figueredo y Angelo Jean Pierre Medina Hilario, quienes integrarían la organización criminal Los Pargos del Tren de Aragua.