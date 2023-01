Falso entrenador de fútbol sigue estafando y robando a jóvenes desde abril del año pasado

Vecinos de Villa María del Triunfo han denunciado que un hombre ha robado los celulares de cuatro jóvenes tras fingir ser entrenador de fútbol y prometerles becas deportivas. El desconocido les aseguró a las víctimas que participarían en un campeonato de fútbol para ver sus habilidades. Con el fin de ganar la confianza de sus familiares, solicitó una copia de los documentos de identidad de los chicos para supuestamente fabricar los carnés que necesitarían en el evento. Este sujeto, quien aún no ha sido identificado, viene cometiendo este tipo de asaltos desde abril del 2022.

De acuerdo a los testigos de la zona, un día antes del incidente, el acusado había llegado al vecindario para observar los partidos de fútbol que se realizaban en una loza deportiva, donde se contactó con algunos jugadores.

“Con el celular de mi hijito me llamó y me dijo que era el entrenador, que estaba buscando talentos, que iba a ver jugar a mi hijito y que, si él jugaba bien, le iba a dar una beca. Yo le dije que el DNI de mi hijo estaba vencido y me dijo ‘no importa, yo solo quiero la copia porque los niños pierden su DNI’”, manifestó una de las madres a ATV.

Luego de ganarse la confianza de cuatro jóvenes, y de sus madres, logró sustraerles sus celulares con más engaños. En este caso, les pidió a cada uno sus teléfonos con el argumento de que el suyo tenía poca batería para hacer una llamada o tomar fotos. “Él ha dispersado a los chicos, no les ha robado a los cuatro juntos”, dijo una de las familiares.

Cabe indicar que, en abril del año pasado, el hombre captó a cinco menores de edad también con el fin de robarles sus dispositivos electrónicos. En ese entonces les dijo que asistirían a un entrenamiento de prueba para analizar en qué nivel estaban, por lo que también les solicitó una copia de sus documentos de identidad y carnés de vacunación.

Múltiples identidades

El hombre es conocido por adoptar diferentes identidades. Anteriormente, se había hecho pasar por un profesor de la academia Cantolao, y en esta ocasión aseveró que estaba buscando jugadores para la Universidad César Vallejo.

Asimismo, en Villa María del Triunfo se presentó como ‘César Huamán’; sin embargo, en Surquillo usó el nombre de ‘Víctor Rodrigues’. También ha utilizado los alias de ‘Cesar Domínguez’, ‘Martín Huamaní’ y ‘Carlos Echeverría’. Hasta la fecha, el sujeto no ha sido identificado, pero ya tiene denuncias en jurisdicciones como San Juan de Miraflores, Comas, Ate, Carabayllo y el Callao.