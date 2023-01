No hubo repunte de casos de COVID-19 tras fiestas navideñas

Pese a que al término de las fiestas de fin de año siempre se registraba un aumento de los indicadores del COVID-19, esta vez no ocurrió así. Manejando las cifras del Ministerio de Salud (Minsa), el investigador de la Universidad Científica del Sur Percy Mayta Tristán afirmó que no ha habido un incremento de casos pos-Navidad. “Si es que no hay un repunte la otra semana, con las celebraciones de fin de año, ya podríamos decir que más o menos se está terminando la quinta ola”, dijo.

Según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Minsa, los casos confirmados, las hospitalizaciones, los decesos y los ingresos a UCI están en descenso.

Según Mayta-Tristán, no hubo repunte de casos porque la quinta ola empezó antes y también porque hay mayor cantidad de personas con inmunidad. Y esta se debe a la vacunación de refuerzo y a las infecciones previas del COVID-19.

“En este 2022 se dieron tres olas juntas, por tanto el tiempo de inmunidad que hubo, vinculado con infecciones previas, ha sido más alto en esta quinta ola que en años anteriores. Al darse tres olas muy cercanas, el tiempo de inmunidad entre ola y ola nos ha permitido la mayor cantidad de personas con un volumen mayor de anticuerpos , considerando la cuarta ola y el último refuerzo de la vacuna”.

Así, recomendó a la población con comorbilidades y mayores de 50 años completar su cuarta dosis porque tienen más riesgo de enfermar gravemente.

Eso mismo lo señaló la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez: “La quinta ola está en bajada, pero aún se deben cerrar brechas de vacunación”. En tanto, el jefe del CDC, César Munayco, señaló que aún falta que disminuyan más los casos para dar por finalizada la última ola de estos.

Más muertes de ancianos sin vacunas

Si bien la quinta ola ha tenido un menor impacto, se han reportado muertes, sobre todo de adultos mayores y aquellos con comorbilidades, por lo que es necesario completar el esquema de vacunación, destacó el jefe del CDC, César Munayco. Entre los muertos hay quienes no tenían ninguna vacuna o tenían solo una o dos dosis.

El Minsa priorizará la vacuna bivalente para estos grupos de riesgo. Se requiere contar con cuatro dosis previas.