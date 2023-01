Chiclayo: ¿por qué es la única capital de región que no tiene plaza de Armas?

Chiclayo es la principal ciudad de la región Lambayeque debido a su dinamismo económico, gastronomía y contar con el aeropuerto José Quiñones Gonzáles. Aunque carece de una plaza de Armas, que sí tiene por ejemplo Piura y Trujillo. El conservador y restaurador del patrimonio histórico, César Maguiña, da respuesta a este tema, al explicar que Chiclayo nace en el siglo XVI como un pueblo de indios y sin fundación española.

“Chiclayo ha sido reducción indígena en el período colonial y no tiene fundación española ”, afirma el especialista a La República.

En ese contexto, subraya que Chiclayo fue habitado por indígenas, cuya actividad económica era la agricultura y formaban parte de los cacicazgos de Cinto y Collique. Aunque también albergaba a forasteros de Trujillo y Piura.

César Maguiña comenta que la ordenanza real prohibía a los españoles residir en un pueblo de indios con la finalidad de evitar que la mala influencia (mala costumbre) europea contamine a dicha población. “No era por un tema de discriminación, sino para evitar la contaminación de malos hábitos en la comunidad”, expresa.

En la época colonial, el convento San Francisco, que actualmente se ubica en la calle San José, albergaba a misioneros que profesaban el catolicismo. Foto: wikipedia

En ese sentido, anota que Chiclayo no tiene arquitectura con característica española, a excepción del convento San Francisco, el cual se construyó en los terrenos que entregaron los caciques y en donde vivieron misioneros franciscanos. Incluso, afirma que no se delinearon calles y las viviendas no se distribuyeron en forma de damero.

“Es importante conocer que Chiclayo al no tener fundación española no se delineó sus calles, una plaza de Armas y no se realizó la distribución de casas en forma recta. Es por esa razón que ahora las calles son estrechas”, remarca Maguiña.

PUEDES VER: Chiclayano de 50 años inicia viaje de 570 kilómetros en bicicleta

Parque principal de Chiclayo

Respecto al también llamado Monasterio San Francisco, en el valle de Santa María de Chiclayo, el restaurador puntualiza que contaba con un gran atrio para su ingreso y en donde se construyó el parque principal de Chiclayo, específicamente en el siglo XIX, en donde se reunían las autoridades para las actividades cívicas.

Conforme han pasado los años, este parque se modernizó y ahora forma parte del centro histórico de Chiclayo, siendo uno de los principales atractivos, ya que está rodeado de la iglesia Santa María Catedral, el Palacio Municipal, entidades bancarias y comerciales.