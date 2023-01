Los argumentos del TC para ordenar la demolición del muro de la vergüenza

Para el Tribunal Constitucional (expediente n.° 01606-2018-PHC/TC) está claro que la construcción del muro que divide La Molina de Villa María del Triunfo vulnera el derecho a la libertad de tránsito de las personas, siendo este el principal argumento para ordenar su demolición en 180 días.

También señala que la existencia del muro (4.5 kilómetros) imposibilita a los moradores de Villa María del Triunfo a acceder a vías aptas para el transporte público, a los parques públicos, o los servicios públicos o privados que se encuentran en el distrito de La Molina.

Pero además desestima los argumentos sostenidos en estos años por las autoridades de La Molina, quienes alegaban que el muro fue construido para evitar invasiones y para proteger una zona intangible destinada a convertirse en un parque.

La decisión fue tomada de manera unánime por los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.

Ahora bien, el fallo no solo genera obligaciones al citado distrito, sino que exhorta al Ejecutivo a disponer la implementación del Parque Ecológico de La Molina. También pide al Congreso proponer y aprobar leyes conducentes a combatir la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral.

Por otro lado, menciona que las demás municipalidades deben evitar construir o mantener muros o divisiones que “generen afectación de los derechos al libre tránsito, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación”.

Posiciones opuestas

Tomas Cuilpa, vecino de la Asociación La Florida (VMT), vive en carne propia el aislamiento que ocasiona el muro. Cuenta que para trasladarse a La Molina debe viajar una hora en transporte público, mientras que caminando solo le tomaría diez minutos.

Ahora, con la decisión del Tribunal Constitucional, cree posible que se construya una vía de acceso que les permita reducir su tiempo de viaje.

Para Carmen Garay, vecina de La Molina, el muro evita las invasiones. “Nosotros no tenemos miedo de los vecinos que están al otro lado, nosotros tememos que traficantes de terrenos aprovechen el pánico y vengan de allá”, dice. Y sostiene que esta estructura puede ser utilizada para otros fines, como instalar atrapanieblas o paneles solares.

Y ante la decisión del TC, el alcalde de La Molina, Esteban Uceda, no descarta asistir a instancias internacionales para evitar la demolición del muro. Por su parte, el exburgomaestre del distrito Juan Carlos Zurek indica que este pronunciamiento del TC es totalmente “errático”, ya que puede generar que otros parques se vean en riesgo.

La República intentó obtener la posición del municipio de Villa María del Triunfo, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no brindaron ninguna respuesta. No obstante, funcionarios de la anterior gestión, calificaron al muro como un símbolo de la discriminación.

Un poco de historia

El 6 de junio de 2017, el vecino de VMT Carlos Hinostroza interpuso una demanda contra el alcalde de La Molina de ese entonces, Juan Carlos Zurek, por la “vulneración de los derechos al libre tránsito, de igualdad y a no ser discriminado por razón de condición económica”.

En primera y segunda instancia, su acción fue desestimada por jueces que consideraron que el “muro en cuestión ha sido instalado para dar seguridad al parque ecológico”.

Tras esta decisión, el 25 de enero de 2018, Hinostroza interpuso recurso de inconstitucionalidad. En enero del año siguiente, el demandante llevó el caso al Tribunal Constitucional, entidad que le dio la razón y que ha dado un plazo de 180 días calendario para que el muro de 4.5 kilómetros sea demolido.

El fallo

En su resolución, el TC sostiene que el muro que divide VMT y La Molina ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito.

Tribunal Constitucional decidió, que el muro que divide VMT y La Molina, debe de ser derribado. Foto: comunicado Tribunal Constitucional

Reacciones

Tomas Cuilpa, vecino de Asoc La Florida

“Yo llevo 13 años viviendo en VMT. Acá no hay delincuencia, no hay gente de malvivir ni ladrones. Ni una madera se me pierde en mi vivienda. Si hay una sentencia está bien, que lo derriben”.

Esteban Uceda, alcalde de La Molina

“Si tu abres todo, ellos (vecinos de VMT) seguirán pasando, pero le estás dando pase a que los traficantes de tierras empiecen a entrar y luego lotizan. Y así inician una serie de irregularidades”.