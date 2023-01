SJL: delincuente roba televisor, laptop y más de 2.800 soles de una vivienda

Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

Un grupo de residentes de la agrupación familiar Virgen del Carmen, en Canto Rey, San Juan de Lurigancho, denunciaron que vienen siendo víctimas de asaltos constantes por parte de delincuentes que ingresan a sus viviendas para llevarse sus pertenencias. El último viernes 6 de enero, un sujeto entró a la casa de una vecina para hurtar un televisor, una laptop y más de 2.8000 soles. Los ciudadanos aseguran, además, que no reciben apoyo de la Policía ni de la Fiscalía para investigar los hechos.

Minutos antes del robo del 6 de enero, cámaras de seguridad de la zona captaron a un hombre, vestido con polo gris y jean azul, merodeando por el vecindario. Luego se ve en las imágenes a ese mismo sujeto retirándose y cargando un televisor en sus brazos.

La afectada contó que el día del asalto, cuando volvía de trabajar, encontró su puerta con la chapa rota. Decidió denunciar el hecho a la PNP; sin embargo, en la comisaría le dijeron que debía esperar a que el Ministerio Público inicie las indagaciones.

“Yo quisiera que nos apoyen con cámaras de seguridad, con alarmas, porque ya no podemos vivir en paz, ya no podemos vivir tranquilos. Da pena porque día a día nos sacrificamos y nos roban. No es justo”, manifestó a La República.

Gastón Alvarado señala su casa, la cual fue asaltada el año pasado. Foto: María Pía Ponce/ URPI-LR

Gastón Alvarado, otro de los vecinos afectados, contó que, el 20 de diciembre del año pasado, unos delincuentes robaron una impresora y un televisor de su hogar.

“Lo más indignante para mí es hacer una denuncia en la comisaría de Canto Rey y que, según ellos, (no se pueda) sacar las huellas dactilares de los ladrones porque en la madera, en los muebles, en las chapas no quedan huellas. Prácticamente, el perito no puede venir. Se va a cumplir un mes y la Fiscalía no se pronuncia”, expresó.

“Nosotros somos pobladores vulnerables porque no tenemos serenazgo. Pagamos nuestros arbitrios, (pero) no hay cámara de seguridad. Yo hago un llamado a la Municipalidad de San juan de Lurigancho. Prácticamente, nosotros nos sentimos discriminados por el hecho de vivir en casas humildes y en cerros”, agregó.

Horas antes de la publicación de esta nota, otro de los residentes de la zona también había sido asaltado. Sin embargo, no quiso declarar por miedo a represalias. “En este caso sí fue con armas; por eso se siente temeroso de denunciar”, dijo Gastón.