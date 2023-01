Piura: alcalde detecta deficiencias en 3 obras que dejó ejecutando la anterior gestión municipal

Una serie de deficiencias ha sido detectada por el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, en los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento del Estadio Manco Inca, remodelación del colegio César Vallejo y la recuperación del parque infantil Miguel Cortés, cuyos trabajos iniciaron en la anterior gestión del exburgomaestre Juan José Diaz Dios.

Por ejemplo, mencionó que el expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento del Estadio Manco Inca”, valorizado en 2 millones de soles, no contempla la construcción de un cerco perimétrico ni oficinas administrativas. Tampoco se consideró la construcción de una pista atlética, entre otros espacios como los servicios higiénicos.

Gabriel Madrid acusa al exalcalde de Piura de no elaborar bien expedientes técnicos de obras. Foto: La República

Asimismo, el titular edil cuestionó el pintado de las paredes obsoletas del estadio por una inversión de 32.000 soles y la instalación de tribunas de madera y fierro, cuando, según dijo, debieron ser construidas de concreto.

Ante esta situación, Madrid Orué indicó que se realizarán nuevas partidas, las cuales no han sido contempladas en el expediente, para sacar adelante esta importante obra. “Vamos a corregir los errores y socializar el proyecto con el alcalde de Castilla, Walter Guerrero y el presidente de la liga del distrito a fin de mejorar el recinto deportivo”, aseguró.

Por otro lado, en la recuperación del parque infantil, valorizado en más de un millón de soles, no se ha considerado algunas zonas, como el caso de una pileta, la refacción de las gradas y la iluminación de la Concha Acústica. Además, en el expediente no figura el mejoramiento o pintado de las bancas, así como la rehabilitación de las rejas.

Al respecto, el exburgomaestre Juan José Diaz Dios afirmó que no existen deficiencias en los expedientes técnicos, por lo que mencionó que no se consideraron trabajos adicionales por falta presupuestal. “Si el señor alcalde cuestiona el porqué no se ejecutó una tribuna de concreto, le informo que un trabajo de este tipo implica un incremento de unos 3 millones de soles más en el expediente”, aseveró.

Tras esta situación, recomendó que, en caso de que se detecte las irregularidades que menciona, lo denuncie penalmente para que las instituciones competentes inicien con las investigaciones.