Gremios de transporte público evalúan acatar paro por alza del peaje

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, comentó a La República que este 10 de enero decidirán si el gremio de transporte público acatará o no un paro a sus labores. Entre las causas principales que mencionó el representante fue el alza del peaje que para ellos no tiene sentido alguno. Asimismo, manifestó que ya han intentado conversar con el Ejecutivo, pero no han obtenido respuesta.

“Nosotros, los transportistas, verdaderamente no queremos parar; sin embargo, si esta es la única forma de que nos escuchen, desgraciadamente, tendremos. Ahora, estamos acordando, ya que el día lunes (10 de enero) tenemos una asamblea con todos los transportistas para tomar decisiones”, declaró.

Además, indicó que lamentan que las autoridades solo beneficien a aquellos que se encuentran bajo el mando de la Autoridad de Transporte Urbano, cuando el grupo de formales es mucho más amplio.

“Nosotros hemos presentado propuestas de cómo mejorar la calidad del servicio, hemos sido felicitados por la autoridad, pero en la práctica no mueven un dedo. Pareciera que no quieren opacar a un sector de los favorecidos”, precisó.

Paro de transporte continúa en Lima y Callao. Foto: Carlos Félix/La República

Pedidos de los transportistas

1. Equilibrio entre combustible y pasaje

Pareja precisó que el precio del combustible subió un 80%, pero esto no aumentó en el pasaje, por lo que pide una subvención económica para evitar un perjuicio con el público. “Nos parece que, como se apoya al Metropolitano u otro sector, también se pueda aplicar al transporte formal”, agregó.

2. Informalidad en transporte

El representante aseguró que existe informalidad dentro del sector, puesto que muchas combis piratas cumplen su labor sin ser intervenidos. “Esto nos perjudica, ya que daña la imagen del servicio. La ATU los deja trabajar y las acciones de control lo hacen a los formales”, dijo.