Piden ayuda para Negrito, un perro con problemas de piel que fue rescatado de una calle en Los Olivos

Hace más de un mes, unas personas encontraron a un perrito, debajo de un puente ubicado en Los Olivos. El animal no podía caminar y se encontraba en evidente estado de abandono. Con mucho esfuerzo, el pequeño, a quien llamaron Negrito, logró curarse. Sin embargo, hace algunas semanas, otro problema surgió: el can tiene serios problemas de piel y la familia ya no cuenta con recursos para costear todo su tratamiento porque tienen a su cargo otros cuatro perritos. Ellos piden ayuda para curarlo, pero, sobre todo, que alguien pueda darle el tiempo, espacio y amor que necesita.

“Se encontraba adolorido, no podía caminar, lo que indicaba que había sido atropellado. Lo llevamos a una veterinaria cercana y, luego de sacarle exámenes, placas y ecografías, el especialista confirmó que tenía inflamación a la cadera y columna, deshidratación y desnutrición, pero gracias a la ayuda de diversas personas también pudimos salvarlo”, cuenta una de sus rescatistas.

Durante estos meses, sus rescatistas vinieron publicando en diversas páginas de ayuda animal la foto de Negrito para ver si alguien lo reconocía, pero nadie preguntó por él. “En ese tiempo, también nos dimos cuenta de que se rascaba mucho su piel y su pelaje se iba cayendo, así que le compramos crema y un cono para que evite rascarse, pero no dio resultado”, explica la rescatista.

En los últimos días, el pequeño, además, ha permanecido mucho tiempo en la calle porque le gusta estar ahí. Aunque la familia que lo rescató sabe que no es el mejor lugar para él, a veces no pueden controlarlo porque ya tienen cuatro perritos a su cargo. Sin embargo, es un animal muy alegre y juguetón. “Cuando regresa de sus paseos en la calle, regresa con una piel más irritada”, lamenta la rescatista, quien asegura que en su último tratamiento han gastado más de 300 soles, pero nada da resultado.

Si alguien puede ayudar a Negrito con una consulta especializada en dermatología veterinaria y sobre todo puede darle un hogar para que pueda recuperarse satisfactoriamente, pueden comunicarse al 992 314 209. Él un perrito que ya ha sufrido bastante, por lo que toda colaboración cuenta para que tenga un final feliz. También se puede apoyar con comida.