Heladas inusuales malograron la mitad de cultivos en zona oriental de Arequipa

La extraña prolongación de heladas en la parte sur oriental de la provincia de Arequipa ha perjudicado a los agricultores de la Junta de Usuarios de la Zona Chili – No Regulada.

El presidente de esta junta de usuarios, Giraldo Coaguila Coaguila, informó que se perdieron cerca de tres mil hectáreas de cultivo de papa, haba, alverja, maíz, principalmente. Los agricultores más afectados son de Pocsi, Polobaya y Chiguata, que se ubican por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Las pérdidas alcanzan casi el 50% de las 6.500 hectáreas que tiene esta parte agrícola de la provincia. Están asentadas en las localidades de Chiguata, Quequeña, Yarabamba, Socabaya, Characato y otras. “Las heladas han durado casi todo el año (…) Algo que no se ha visto en muchos años”, explicó extrañado el dirigente. Entre julio a diciembre confesó que la temperatura del aire bajó a niveles críticos matando los tejidos de los vegetales y no los pudieron recuperar. Este fenómeno se sumó al incremento de los precios de los fertilizantes que disminuyó aún más sus intenciones de cultivo.

En esta junta la gran mayoría de agricultores cuenta con no más de dos hectáreas y venden su producción principalmente a los comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, a través de intermediarios. “Nos juntamos entre dos o tres agricultores y enviábamos en un solo camión. Ahora no ha sido posible. Es por eso que en gran medida los precios de la papa, de las habas se han incrementado”, asegura Coaguila.

Lloverá más en zona media

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no tiene sensores para captar las temperaturas en la zona por lo que no ha percibido este cambio climático.

El encargado en Arequipa de la entidad, Guillermo Gutiérrez, aseguró que las lluvias en diciembre 2022 estuvieron muy por debajo de los valores normales. “Lo que no ha llovido en diciembre puede solucionar con la cantidad lluvias en enero, febrero y marzo del 2023. Pero no se va a solucionar los daños que tuvieron en época de siembra las partes no reguladas”, señaló el especialista.

Los sembríos de esta zona dependen de los aguaceros. Les falta un sistema de represas que almacene el recurso hídrico.

El presidente de las Juntas de Usuarios de la Macro Región Sur, Saúl Durán, sostuvo que en la región los que fueron afectados por esta disminución de precipitaciones al momento son los valles de Bella Unión, Acarí en la provincia de Caravelí.

El especialista del Senamhi sostuvo que las lluvias superarán sus valores normales en los meses de enero, febrero y marzo en la zona media de la región.

Gutiérrez aseguró que sin presencia de La Niña los aguaceros se concentrarán en esta área y con mayor intensidad. La Comisión Multisectorial del Enfen determinó que La Niña tiene una magnitud débil. En el caso de la zona alta de Arequipa está previsto que el evento se dé dentro de los normal.

Piden ejecución de proyectos

Coaguila indico que esperan que la gestión regional de Rohel Sánchez Sánchez ejecuten los proyectos para esta zona de la provincia. Sostuvo que está pendiente analizar la propuesta de construcción de represa en Socabaya. También se requiere un embalse para la cuenca Andamayo que beneficiaría a Chiguata y Paucarpata; en la de Mollebaya que atendería a las zonas de Pocsi, Santa Ana.

Acotó que pese a los problemas que tiene la represa de San José de Uzuña los agricultores de los distritos de Polobaya, Quequeña y Yarabamba utilizan cerca de 5 millones de metros cúbicos de agua al año. “La represa está muy mal diseñada”; sostuvo el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Daniel Lozada. Asegura que incluso no almacena el recurso en toda su capacidad.

Caravelí rumbo al cuarto año de estrés hídrico

La zona costera será afectada por la falta de lluvias. Los valles de la provincia de Caravelí este 2023 están rumbo a tener a su cuarto año de estrés hídrico. El Senamhi no ha pronosticado lluvias en estos primeros meses del 2023 en dicha provincia. El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Daniel Lozada, manifestó que la solución es trasvasar las aguas de sectores cercanos. Sus valles están siendo perjudicados en sus cultivos de palto y olivo principalmente. En diciembre de 2020 sus distritos fueron declarados en emergencia por la falta de agua.