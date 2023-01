Exreina de belleza y estudiante de Ingeniería Civil fallece luego de someterse a ‘mini lipo’

Una joven de 25 años falleció luego de someterse a una intervención conocida como ‘mini lipo’ en Huaral. Ellka Liliana Sarazu Laverio era administradora de empresas, exreina de belleza y estudiante de Ingeniería Civil. Ella acudió en diciembre del 2022 al centro estético Jehdinay para realizarse este procedimiento; sin embargo, el local no contaba con autorización para realizar tratamientos invasivos, como liposucción y bótox. El recinto ha sido clausurado, pero las mujeres implicadas en el crimen aún siguen libres.

“No sabía nada, fue una sorpresa bien grande cuando a las 10 de la noche me llaman diciendo que había fallecido. Muy amorosa cuando llegaba acá, me abrazaba, me besaba (...). Ella era bien alegre, como una estrella que brillaba acá en la familia” lamentó su madre en una entrevista con América TV.

PUEDES VER: Sicarios asesinan a regidora de Paramonga que juró al cargo hace una semana

Según la cotización del local, el tratamiento que requirió Ellka costaba S/1.500, tenía una duración de aproximadamente dos o tres horas y era necesario aplicar anestesia. “(Una liposucción) cuesta S/7.000, S/15.000″, dijo el coronel Manuel Farías, jefe de la División Policial de Huaral.

La encargada de hacerle la intervención quirúrgica a la víctima fue Linda Shirley Uribe de la Rosa. Su hija Karla Colán Uribe figura en Registros Públicos como dueña del negocio. Luego del incidente, la empresa retiró todos los anuncios que se encontraban en la fachada y que describían los servicios que brindaban.

El centro estético retiró todos los anuncios de su fachada luego del incidente. Foto: América TV

“‘Mini lipo’ se llama, con una especie de ‘quema grasa’, o ‘quema de alcachofa’, que le puso en el abdomen, en la parte de arriba y en la parte de abajo. La necropsia dice que ha habido una lesión pulmonar y que ha habido una manipulación que le ha causado la muerte a la señorita”, aclaró el coronel Manuel Farías.

Las autoridades municipales y judiciales indicaron que el centro de estética Jehdinay no contaba con autorización para realizar tratamientos invasivos, como ‘mini lipos’, tratamientos de plasma, rinomodelación o bótox.

Representantes del Ministerio Público y la Policía acudieron al lugar para realizar las investigaciones, sin embargo, las implicadas continúan libres.

Milagros Santana Vera, abogada de las acusadas, aseguró que ellas sí tenían los conocimientos necesarios para realizar este tipo de procedimientos y que sus papeles estaban en regla.

“Para abrir este centro estético, la señorita Linda ha estudiado cosmiatría (...). Ella ha hecho anestesia local, pero por encima de la piel, no fue directo, no hubo una perforación. Ella ha hecho el masaje reductor, más no una ‘mini lipo’”, afirmó.