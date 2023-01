Piura: dictan 9 meses de cárcel a rector de UNP por corrupción

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictó 9 meses de prisión preventiva contra el rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences, por el delito de peculado. Esta medida también se impuso contra exfuncionarios por el presunto desfalco que se originó en las maestrías que se desarrollaron en Ecuador. El órgano jurisdiccional dispuso comparecencia con restricciones para tres exrectores de esta casa superior de estudios.

El juez Cristhian Azabache Vidal consideró que existen elementos fundados e idóneos para ordenar prisión preventiva contra la autoridad universitaria, así como para los funcionarios Bertha Elena Temoche García, Patricia Valdiviezo Criollo y Gaby Martínez Acha.

El magistrado valoró que los investigados no tiene arraigo domiciliario definido y no colaboraron con la administración de justicia al no brindar información que solicitó la autoridad judicial y el Ministerio Público.

El Ministerio Público comprende en la investigación a varios funcionarios y ex rectores de la UNP. Foto: La República

El juzgado dispuso el pago de una caución de S/100.000 en el plazo de cinco días y el traslado de los imputados por delito de corrupción (peculado) al penal de Piura.

Es preciso indicar que el juez Cristhian Azabache declaró infundado el pedido de prisión preventiva de 18 meses que formuló la fiscal Marita Bayona contra los exrectores de la Universidad Nacional de Piura César Reyes Peña, José Rodríguez y Santos Montaño, quienes serán investigados con mandato de comparecencia con restricciones.

La representante del Ministerio Público apeló la medida judicial. Por su parte, la investigación fiscal tomó en cuenta las declaraciones de un testigo que aseguró haber entregado US$10.000 a Reuscher Correa Morocho (rector) para que, a su vez, se lo dé al exrector César Reyes por el caso de las maestrías en Ecuador.