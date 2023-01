Policías agreden a fotoperiodista en el aeropuerto de Juliaca y lo amenazan: “Sales muerto de aquí”

En el quinto día del paro nacional indefinido, la ciudad de Juliaca continúa siendo uno de los puntos más álgidos donde hay cierre de carreteras y movilizaciones que conllevan algunos enfrentamientos. En medio de la cobertura periodística, Aldair Mejía, actual fotoperiodista de la agencia EFE, sufrió agresiones por parte de dos policías en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac pese a que realizaba su labor de prensa y tenía la identificación correspondiente.

En declaraciones para La República, Mejía mencionó que fue atacado alrededor de las 10 a. m. de este 7 de enero cuando estaba cubriendo las marchas en el lugar. “Dos policías me detuvieron de la nada y yo intenté registrarme, pero me empujaron y yo les dije ‘soy prensa, soy prensa’. Les mostré mi credencial para que me creyeran”, acotó.

En esa línea, los agentes de Juliaca intentaron romper su credencial pese a ser la identificación formal para cubrir los hechos de violencia en dichas manifestaciones. Incluso, uno de los efectivos intentó inculparlo de que lo había empujado; sin embargo, el fotoperiodista rechazó ello.

“Cuando ya se estaban yendo, uno de ellos se me acerca a amenazarme con un arma de fuego de que no tomé fotografías, si no, me iba a matar”, mencionó. Además, agregó que le dijeron lo siguiente: “Si vuelves a hacer eso, te vuelo la cabeza y sales muerto de aquí”.

Este hecho también fue notificado a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), ya que se ve vulnerado el trabajo de un comunicador en medio de una cobertura legítima.

Comunicado de ANP. Foto: Twitter / ANP

Recientemente, el 5 de enero, la institución también denunció que intentaron asesinar a dos periodistas de la región San Martín: Luis Angulo y Pablo Torres.

Ambos venían cubriendo varios cuestionamientos contra la gestión municipal del saliente alcalde de Bellavista. Actualmente, uno de ellos se encuentra hospitalizado y con afecciones de gravedad. “Desde el gremio, nos mantendremos vigilantes y exhortamos a las instituciones del sistema de Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a permanecer alertas hasta que los responsables respondan ante la ley”, se lee en el pronunciamiento.