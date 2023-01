La Molina: asaltan con una comba a cambista y se llevan S/15.000 a plena luz del día

Un falso pintor agredió brutalmente con una comba a un cambista de 67 años para asaltarlo y arrebatarle 15.000 soles a plena luz del día en el centro comercial El Golf, en el distrito de La Molina. El delincuente trabajó por dos meses como pintor en el establecimiento y el último día de su trabajo aprovechó para realizar este acto ilícito.

“Mi papá bajó de la escalera. El venezolano fingió que estaba trabajando. Por atrás le metió un combazo en la cabeza y le arranchó su morral. Luego se fugó con todo el efectivo”, declaró el hijo de la víctima para La República.

Según el pariente del afectado, la persona que había contratado al sujeto indicó que este 7 de enero era su último día de trabajo y esperó hasta esta fecha para hurtarle al adulto mayor. Asimismo, detuvieron a dos sospechosos y al contratista para que den sus declaraciones.

“El contratista, en un principio, no me quiso dar los apellidos del ladrón. Me dijeron que trabajó dos años para su jefe, pero no contaba con sus papeles. Les dije que colaboren; si no, estarían implicados en este caso”, señaló el pariente.

El presunto delincuente fue identificado como David Alejandro Aquino. Una cámara de seguridad del centro comercial grabó el momento en que el malhechor fugó del lugar luego de haber atacado al hombre mayor.

“Mi padre está nervioso por todo lo que le ha pasado. Tiene ocho puntos en la cabeza y está con descanso médico. Recibir un combazo en la nuca, un señor de 67 años, prácticamente es un homicidio. Lo ha querido matar”, explicó el familiar del agraviado.

El hijo de la víctima pide a las autoridades que capturen al delincuente y que se haga justicia, ya que su padre se encuentra internado en el hospital.

“Yo sé que la plata no se va a recuperar, pero quiero que agarren al sujeto. Yo quiero que él pague por lo que ha hecho. Me quedo muy consternado porque a mi padre lo pudo matar”, finalizó.