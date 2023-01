Declararemos en emergencia el transporte urbano que es un caos

La nueva autoridad edil asegura que quiere poner orden en la ciudad, dominada por el caos del transporte. Habla sobre el planeamiento urbano priorizando las áreas verdes. También se pronuncia sobre cuestionadas designaciones.

Comenzó el 1 de enero dando esta respuesta desafortunada que dio la vuelta al país: “por si acaso soy el alcalde, no el señor Rivera”. Se percibió como un acto de soberbia.

Fue una respuesta del momento. Ya pedí disculpas. Se interpretó mal por el tono de voz. Pero no quiero poner excusas. Pido nuevamente disculpas por la forma como se ha percibido mi respuesta. Téngalo por seguro, no volverá a suceder.

Era por el cambio de color que se pretende operar en la fanpage del municipio, color que identifica a su movimiento político.

Si hubiéramos cambiado a un color plomo nadie se molestaba. Si ustedes ven el escudo de Arequipa tiene celeste. Hay un documento del historiador Juan Carpio Muñoz, donde menciona que las selecciones deportivas utilizaban ese color. He jugado minibásquet representando a Arequipa con el celeste. Son colores que utilizamos para cambiar la gestión. Cuando uno ingresa trata de identificar con los colores (...) .

¿Habrá un cambio de colores en toda la municipalidad?

Dependiendo de las circunstancias. Como le digo es lo que identifica a nuestra gestión. Siempre la gente me decía tiene que haber cambios.

Pero los cambios pasan por temas de fondo, no superficiales.

Coincido. Estamos tocando un tema superficial.

Cuándo fue candidato dijo que evaluarán el Sistema Integrado de Transportes (SIT). La gente está cansada del caos del transporte urbano.

Sí, es un caos. Hay insuficientes unidades en la periferia. Con la disyuntiva de que los contratos de las concesionarias tienen observaciones, declararemos en emergencia el transporte. A los concesionarios les diremos: ustedes debieron cumplir con una cierta cantidad de unidades en etapa preoperativa ¿Lo hicieron? Segundo: como municipalidad tenemos que tener calles señalizadas, semaforización, etc. En las zonas periféricas se verá si las empresas de transporte cumplen. Esas acciones tienen que ser inmediatas, mientras vemos el problema en sí. ¿El SIT es la solución? Ni usted, ni yo, ni los transportistas tienen la solución.

¿Si las empresas incumplieron el contrato les rescindirán?

No podemos adelantarnos, vamos a encontrar problemática y el tema legal (...) No venimos a cortar cabezas, sino a solucionar. Qué pasa si alguien nos dice, por COVID-19, no hemos podido cumplir. Hay que darles apertura. Pero si en estos 5 meses no lo solucionan, tendremos que ver. Han pasado 4 años, les pido encarecidamente, esperemos 6 meses más.

El exalcalde Candia propuso como complemento al SIT un tranvía eléctrico. ¿Continuará con ello o lo desechará?

Arequipa necesita de diferentes modalidades de transporte tipo Medellín, donde tienen buses articulados, metro, etc. El proyecto del tranvía se superpone con el SIT, hay una parte de las rutas que están superpuestas. O uno de los dos busca un camino diferente, o uno de los dos no va.

¿En su opinión, debe ir?

En una calle entran cinco autos, hay congestión. En una calle del mismo tamaño, tengo tres buses, y en otra un tranvía o un medio de transporte masivo. En los países modernos, se ve la modalidad de transporte masivo y eso genera menos congestión, se denomina servicio urbano donde podemos trabajar el tema ambiental. La idea es tener un transporte masivo de ese tipo.

¿Como el bus patrón que estaba contemplado en el SIT?

La idea es tener menor cantidad rodante con mayor capacidad de traslado (...)

¿Pero su gestión tiene clara la propuesta? Según entiendo, para usted el tranvía no va ¿Cuál sería la alternativa de este medio masivo?

Si encontramos la solución del SIT, porque dentro del sistema hay una troncal que es alimentada, bien. Pero si no encontramos, de repente tenemos que modificar.

¿Bajo ninguna circunstancia se anularán contratos a las concesionarias?

Para decir algo tengo que tener un sustento técnico y jurídico. Cuando tenga claro ese tema, habrá un sinceramiento y se les va comunicar.

En cuanto a los taxis, en la gestión pasada se les amplió y dio más Setare.

Tenemos de 20.000 a 30.000 entre formales e informales. Veremos si es sostenible esa cantidad. Pero hay que descentralizar y que la gente no venga al centro. Por ejemplo, el hospital Maritza Campos debe funcionar y toda esa zona ya no tendría que estar bajando al hospital Goyeneche.

Claro, ¿pero eso es a largo plazo?

A corto plazo mantendremos las unidades que cumplen los requisitos. No daremos más Setares.

Con respecto al Plan de Desarrollo Metropolitano, que la gestión anterior no aprobó. ¿Lo evaluaron? Las inmobiliarias no pueden desarrollar proyectos habitacionales.

Es un deber de la municipalidad tener un plan, para saber dónde vamos a crecer (...) Segundo, necesitamos inversión económica, que Arequipa crezca, hay personas que viven muchos años y no tienen título de propiedad. Hemos conversado con los funcionarios e indicado que las observaciones que tienen de parte de la Fiscalía tienen que ser levantadas. Les he dado plazo entre julio y agosto que debe estar ya el PDM. Vamos a socializarlo, por ejemplo, la gente de Sedapar no conoce este plan. Trabajaremos con las universidades, colegio de Arquitectos y la Cámara de Comercio. Con todo eso, los regidores dirán ok.

¿Ya no van a tener miedo a que los denuncien?

Hay que dar la tranquilidad de que están tomando la decisión correcta. Necesitamos obras, donde Construcción Civil tenga trabajo.

¿El actual plan está respetando las áreas verdes que tanto necesita Arequipa?

Ahí vienen las observaciones del Ministerio Público. Yo les he indicado, hagan caso o justifiquen. Hay el modelo de construir en el 15% del área y que el 85% sea verde. Eso significa trabajar técnicamente, con el modelo vertical y eso generará vivienda para muchas personas.

Hay proyectos que ya están diseñados sin tomar en cuenta lo que usted dice. Simplemente están esperando que se apruebe el PDM y echar andar su proyecto. Así los ofrecen en las ferias inmobiliarias.

Necesitamos orden y preservar el medio ambiente. Empresarios y defensores del medio ambiente ¿estoy cumpliendo? Hay que hacer 15% de construcción y 85% de bosque.

Otro aspecto es el Plan del Centro Histórico (PLAMCHA).

Hemos trabajado con arquitectos. Lamentablemente hay casonas en el centro depredadas. Hasta en el contorno de la plaza de armas. Estamos a punto de perder el título de la UNESCO. A la arquitecta Karina Morán, encargada en la gerencia, se le ha dicho: trabajemos y recuperemos.

¿Eliminarán esas construcciones de material prefabricado?

No podemos ser agresivos en decir vamos a hacer esto. Tenemos que respaldarnos judicialmente.

Hay un proyecto en La Recoleta, cuya construcción afectaba la zona monumental de Arequipa.

En general, si cumple lo que la gerencia del Centro Histórico pide, hay que apoyarlo. Pero, siempre en mí van a encontrar una persona que cuida el medio ambiente y cuide Arequipa, lo que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En cuanto al relleno sanitario, que estaría por colapsar en febrero ¿qué va a hacer?

Hay dos acciones, uno es el proyecto encaminado que el gobierno regional nos tiene: comprar un terreno y otro es que la KFW, con un proyecto de 80 millones de soles, va a invertir en hacer nueva planta de tratamiento. Esto debe estar implementándose en 3 a 4 meses. Lo que sucede es que no hubo un buen tratamiento de los residuos. Las botellas de plástico no se redujeron. Le vamos a dar un mejor tratamiento a los residuos y eso generará un año más de vida. De forma paralela, vamos a construir una planta de reciclaje.

¿La obra del intercambio Bicentenario se acabará en junio?

Mis funcionarios y los de la gestión saliente están analizando. El municipio le ha dicho (a la Contraloría) que los 13 millones de soles de incremento (adenda), está sustentando en una carta que la Caja Arequipa le va a dar. Pero, eso no es suficiente. La Contraloría lo que quiere es un sustento que esté inmerso dentro del PIA. Vamos a buscar de alguna parte de todo el presupuesto que tenemos y conseguir esos S/ 13 millones.

Con respecto al exceso de trabajadores. ¿De dónde sacó la cifra de 2.500 empleados? La gerenta anterior sostiene que son 1.200.

Los números son de la propia data del proceso de transferencia. Vamos a hacer una reingeniería, sucede que en algunas oficinas hay 7 a 9 personas, veremos si están haciendo la función correspondiente. Hemos detectado que hay personas que han ingresado a un puesto y con el correr del tiempo han pasado a otra oficina. Tenemos que encontrar la respuesta, por qué se han desplazado y finalmente queremos optimizar para que la gente ya no hable de lo que es burocracia.

¿A cuántos trabajadores va a despedir?

No hay una fórmula. Ayer tuve una reunión con el personal y les he dicho que aquí se va a trabajar con meritocracia.

¿Hay trabajadores CAS que ya han ganado derechos, que si usted los saca se ganaría un proceso judicial?

Los CAS COVID-19 ya han terminado su periodo. Hay otro grupo de 192 que son CAS indeterminado, a ninguno le hemos cerrado la puerta. El 2 de enero, los CAS indeterminado han ingresado, ya ganaron derechos.

¿Cuál es su nivel de acercamiento con el exalcalde Alfredo Zegarra? asistió a su ceremonia de juramentación.

Como cualquier ciudadano se afilió a un movimiento y segundo, recuerde que es exalcalde.

Pero fue un alcalde con muchos cuestionamientos, sancionado.

Una cosa es la afiliación, lo otro creo que cuando uno lo menciona es un exalcalde. Simon Balbuena es un exalcalde, en su momento tuvo cuestionamientos, pero siguen siendo exalcaldes.

¿Recibe el asesoramiento de ellos?

No, de ninguno. A don Simón lo encontré en una actividad de fin de año y me generó que él debería ser quien me juramente.

¿Con Zegarra, le suma su presencia?

Yo no estoy tomando si me suma o me resta. Ese personaje fue a la ceremonia como exalcalde. No está dentro de mi equipo, no podemos decir si me suma o me resta.

Ha designado a Carlos Andrade como gerente municipal. Él viene de la gestión de Elmer Cáceres Llica.

Sería interesante analizar si Carlos Andrade ha tenido observaciones en la gestión de Cáceres Llica. Todos saben que fue candidato en Mariano Melgar, es una persona de confianza mía. Ha sido gerente en Caravelí, en Turismo, no tiene observaciones. Cumple con el MOF, los reglamentos.

Con respecto al nombramiento de funcionarios ¿Todos ya tienen resolución?

Hasta hoy, el 86% ya tienen resolución. Hemos sido meticulosos para no tener observaciones porque en mayo, la Contraloría revisará todos los perfiles.

Se ha encontrado algunos que no estaban cumpliendo

Sí, había en algunos casos que pedía especialidad. En algunos casos tenían estudios, pero no el certificado. Para ser gerente tiene que tener 3 años en gestión pública. Algunos no cumplían.

El señor César Collado iba a a asumir un cargo de funcionario

Por supuesto

Lo desembarcaron.

Yo siempre he dicho que voy a trabajar con personas de planta. Conversé con él y después cuando vemos los requisitos no cumplía. Por eso le hemos dicho que tiene tiempo para cumplir requisitos.

Jimmy Herrera fue residente de obra en la gestión anterior y ahora lo designó como subgerente de Obras Públicas. ¿Él va?, porque salió mal en el periodo anterior, le requirieron informes y no los entregaba.

Sí, está como subgerente de Obras Públicas y Privadas. Lo que hemos visto es si dentro de su curriculum tiene observaciones. Se puede hacer una observacion de que pediste un documento y no se entregó, pero si tuviera una denuncia sería diferente. Les estoy dando la confianza, quiero que entiendan que las personas pueden equivocarse, pero hay que darle la oportunidad.

Les he dicho a mis gerentes, que puedo haber escuchado comentarios negativos, pero que a partir de aquí cambia la vida. Si conmigo hacia adelante, vuelvo a escuchar eso (hace la señal de despido).