Trujillo: padres denuncian que profesora habría fugado con dinero de fiesta de promoción

Un grupo de 33 padres de familia denunció a una profesora por presuntamente haberse apropiado del dinero que mes a mes ahorraba para que sus hijos pudieran tener una fiesta de promoción en diciembre de 2022 , en la ciudad de Trujillo (región La Libertad). El monto superaría los 10.000 soles, según detallaron a los medios de prensa.

Se trata de la docente del aula de 5 años del colegio particular Salazar Bondy, ubicado en la calle Atahualpa de la ciudad primaveral, identificada como María Salas Muro.

“Somos padres de salón de 5 años y la promoción nunca se hizo. Hicimos un pequeño paseo, pero del paseo nunca nos entregaron boletas, facturas, tampoco cuentas de nada. A estas alturas no nos han devuelto el dinero que corresponde por no haber terminado los actos planeados y la profesora se dio a la fuga”, dijo una indignada apoderada a Sol TV.

Padres denuncian a profesora por no devolver dinero. Foto: captura/Sol TV

Por su parte, un representante de la institución en mención señaló que la problemática forma parte de un problema externo y que la profesora culminó su vínculo en diciembre último. “Eso es algo externo y ya no nos compete. La he llamado para tratar que solucionen con los padres y me ha bloqueado”, expresó el administrador.

Dicho medio también intentó hacer contacto con la denunciada para conocer su versión de los hechos; sin embargo, no lograron establecer comunicación.