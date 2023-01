Sunedu: ¿qué pasará con la Universidad Garcilaso y Alas Peruanas tras el rechazo de sus licenciamientos?

En el 2019, tanto la Universidad Alas Peruanas (UAP) como la Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) no lograron licenciarse tras presentar sus respectivas solicitudes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta entidad indicó que dichos centros superiores no contaban con ninguna de las condiciones básicas de calidad necesarias, entre otros estándares. Por lo que en los posteriores años ambos centros volvieron a presentar peticiones y prórrogas para seguir funcionando.

Es preciso indicar que las universidades tienen la posibilidad de poder solicitar el licenciamiento las veces que lo vean conveniente, inclusive, así ya hayan cesado sus funciones. No obstante, ya no pueden ofrecer exámenes de admisión ni brindar clases , por ejemplo. Por ello, en esta nota de La República, conoce cuál es la situación actual de estas instituciones y más detalles.

Situación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

UIGV tendrá que cumplir estas medidas para garantizar los estudios a sus alumnos. Foto: John Reyes / La República

Esta universidad ha solicitado el licenciamiento solo una vez y fue denegada debido a que no “demostró el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria”. De acuerdo con voceros de la Sunedu, aparte de no contar con los estándares educativos, también posee un proceso concursal por no haber pagado a acreedores como la Sunat, su gremio de docentes, entre otros, quienes han optado por ir a un procedimiento penal.

Cabe precisar que la UIGV cuenta con 97 carreras de pregrado, 9 locales en Lima y una filial en Ica. Sin embargo, desde la denegatoria y la pandemia, se ha reportado que el alumnado no estaría recibiendo clases. Además, hasta la fecha, no han vuelto a la presencialidad, la plana docente se ha reducido notoriamente y poseen procesos de titulación truncos.

“La Sunedu ha constatado que la UIGV carece de la sostenibilidad financiera necesaria para garantizar la implementación y mantenimiento de las CBC. A base de la información disponible, se ha concluido que la universidad se encuentra en un escenario de resultados negativos continuos y deterioro sostenido de sus activos”, indicó el ente estatal en su web.

Es así que se espera que este centro superior envíe una nueva solicitud o de lo contrario tendrá que dejar de funcionar en la fecha indicada por la Sunedu.

¿Por qué la Sunedu no les otorgó la licencia?

No tiene una estructura organizacional definida ni cuenta con todo el personal a cargo requerido; además, sus instrumentos de gestión no están articulados entre sí.

La universidad no presentó planes de estudio para todos sus programas declarados y, en el caso de los planes que sí fueron remitidos, la información es inconsistente.

Durante el proceso, 82 documentos de planificación presentaron observaciones en su aprobación por autoridad competente; mientras que 22 no tuvieron documento de aprobación alguno, lo que evidencia desorden en la gestión institucional.

Se encontraron inconsistencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad, tanto en el presupuesto como en el plan y en la evidencia de lo ejecutado.

Algunos locales conducentes a grado académico no cumplen con lo establecido en la normativa vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual incide directamente en la seguridad del estudiante y en el uso que se hace de su infraestructura.

Caso Alas Peruanas

Alas Peruanas cuenta con 17 filiales a nivel nacional. Foto: difusión

La Universidad Alas Peruanas solicitó acreditarse ante la Sunedu en dos ocasiones y ambas fueron rechazadas. La primera fue en diciembre de 2019 y la segunda en noviembre del 2021. Esta institución cuenta con 12 programas de pregrado y 17 filiales ubicadas en Lima, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y más regiones.

Para la ocasión , los miembros del consejo directivo determinaron que la UAP no cumplió con 14 de los 27 indicadores que le son aplicables y forman parte de las condiciones básicas de calidad que se exigen a las casas de estudios superiores que pretenden contar con nuevas autorizaciones de funcionamiento.

“Vale la pena señalar que durante su evaluación la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y se desistió de seguir brindando el servicio educativo universitario en 72 locales. Asimismo, en marzo de 2019 la Sunedu sancionó y multó a la universidad por brindar el servicio de educación universitaria en un local no autorizado ubicado en la provincia de Bolívar (Cajamarca)”, se lee en una nota de prensa de la Sunedu.

Puntos observados para su no licenciamiento

La UAP no logró licenciarse por los siguientes parámetros:

No demostró contar con el 25% de docentes a tiempo completo a nivel institucional, en su sede y en cuatro filiales.

90 docentes no tienen el perfil requerido por la propia universidad para dictar los cursos que esta les asignó para los dos primeros años de funcionamiento.

No evidenció la aplicación de los criterios establecidos en su normativa para el proceso de selección docente.

No pudo demostrar el cumplimiento de ninguno de los indicadores relacionados con investigación (solo el 5% del total de sus docentes con la categoría Renacyt).

No demostró la disponibilidad exclusiva de la persona responsable del órgano a cargo de la gestión de la investigación.

Las cuentas por pagar de la universidad se incrementaron en un 78% durante el lapso de dos años y cinco meses.

No demostró contar con una posición financiera que le permita disponer de los recursos necesarios.

La UAP no logró licenciarse. Foto: Andina

¿Hasta cuándo tienen permitido funcionar estas universidades?

De acuerdo con la Sunedu, estas casas de estudios tienen deber declarar su cese definitivo en las siguientes fechas:

Cese definitivo UAP: 22 de marzo del 2025

22 de marzo del 2025 Cese definitivo UIGV: 3 de marzo del 2024

