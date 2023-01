Pista recién inaugurada causa 3 accidentes de tránsito por día: semáforos y cámaras no funcionan

Se registran tres accidentes de tránsito por día en el cruce de la avenida Metropolitano con Maestro Perú, en el distrito de Comas. Esto debido a que la obra recién inaugurada carece de semáforos y límites de velocidad para autos.

Según los vecinos, son seis los semáforos que no funcionan, debido a que no cuentan con electricidad. Al igual que las cámaras de seguridad.

“En la mañana hubo un accidente, y en la tarde también. Tengo hijos pequeños y no puedo cruzar la pista porque me puede pasar cualquier cosa. El domingo inauguraron una obra y los semáforos no funcionan, están de adorno, nada más”, declaró una de las residentes de Comas.

Otro de los vecinos del lugar exige a las autoridades que solucionen este problema, ya que los accidentes son muy frecuentes y teme por su vida.

Comas: cinco heridos deja choque entre dos vehículos

Cinco personas heridas dejó el choque de dos vehículos en el distrito de Comas. El accidente de tránsito se generó debido a que en una inserción no funcionaban los semáforos.

Ambos vehículos iban a excesiva velocidad. El taxi station wagon ingresó al cruce, cuando la camioneta roja se metió y se produjo el impacto. Esto generó que uno de los vehículos dé una vuelta de campana.

Los heridos fueron trasladados al hospital Collique. Asimismo, vecinos indicaron en “América noticias” que, desde que retomaron los trabajos de la ampliación del Metropolitano, los semáforos están inactivos.