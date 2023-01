EsSalud pagó más de S/ 3 millones por alquiler de tomógrafo cuando nuevo valía S/ 2 millones

La grave crisis en la atención de pacientes de EsSalud en Arequipa tiene una explicación: la deficiente administración de sus recursos. La Contraloría completó la historia de una denuncia sobre el despilfarro de dinero de los asegurados en época de pandemia.

La República dio cuenta del alquiler-donación de un tomógrafo para el hospital III Yanahuara. En 2021, EsSalud pagó S/ 3 millones 499 mil 999 a la Cymed Medical por este equipo.

Lo cuestionable era que el nivel central adquiría otro tomógrafo para este nosocomio, pero por S/ 2 millones 213 mil a Siemens Healthcare SAC. La Contraloría confirmó irregularidades en esta extraña operación.

El servicio se canceló con dinero asignado para medicinas, material médico, material de laboratorio y radiológico y servicios contratados del presupuesto 2021.

Diversas áreas fueron afectadas y por consiguiente sus pacientes. La contratación fue realizada sin disponibilidad presupuestal. Esa partida solo contaba con S/ 131, 000.

La Contraloría halló un perjuicio de S/ 1 millón 956 mil 499 debido a que el Servicio de Diagnóstico e Imágenes del hospital requería una tercerización del servicio por un menor valor de S/ 1 millón 543 mil 500 que duraría tres meses mientras se esperaba la llegaba el nuevo tomógrafo.

¿De quién partió documentariamente la idea? De Yilbert Zeballos Pacheco, exdirector del hospital Yanahuara y exgerente de la Red Asistencial Arequipa. Contó con la omisión y pasividad de los exgerentes Edilberto Salazar y Yuri Vilca (e), además de otros funcionarios. De la nada y, sin justificación alguna, Zeballos solicitó el alquiler-donación, una figura que no existe en las contrataciones del Estado, mediante diversos documentos. Incluso mediante el memorándum N°628-EsSalud-2020 envió los términos de referencia para el alquiler lo que no correspondía con lo solicitado por el área del nosocomio. El jefe de la Oficina de Administración de entonces, Edinson Llempén, no pidió rectificación y se procedió con la contratación directa. Esto sin el sustento de que el tomógrafo no tenga un costo mayor que el precio del alquiler.

¿Quién se benefició con la contratación? Pues una empresa “vieja conocida” por Zeballos: Cymed Medical SAC. Cuando el médico fue gerente de EsSalud en Pasco (2006-2011) fue acusado y denunciado de sobrevaloración por la compra a la misma empresa de un equipo de Rayos X. En el caso del tomógrafo para el Yanahuara, Cymed tuvo ventajas en el proceso. “Habría sido favorecida”, detalla Contraloría. No solo su cotización se colocó como valor referencial de la contratación, también hay indicios de sobrevaloración.

En el proceso de compra de tomógrafos para diversos hospitales, entre ellos el Yanahuara, por parte del Centro de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), , Cymed Medical se presentó a esta licitación. 40 días después de ganar el proceso de alquiler- donación. El 15 de febrero del 2021 ofreció un tomógrafo de la misma marca y modelo, pero de año fabricación 2021 con el valor de S/ 2 millones 870 mil. “Es decir la misma empresa ofertó un equipo más moderno, con mejor garantía y mantenimiento a menor precio”, resalta Contraloría. La entidad pidió a la Presidencia de EsSalud iniciar los procedimientos administrativos, civiles y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, las denuncias penales contra de los ex y aun servidores implicados.

Celeridad en pagos a Cymed Medical

La Contraloría detalló que pese a que no se contaba con la regularización de la contratación se pagó con celeridad a la empresa Cymed Medical SAC los S/3.4 millones por los 6 meses de alquiler. El privado en una ceremonia privada entregó el tomógrafo al hospital Yanahuara el 6 de diciembre del 2021. El informe cuestiona que no hubo ninguna coordinación con el nivel central para el alquiler de un tomógrafo. Es más, cuando la empresa Siemens Healthcare buscó instalar el tomógrafo en el nosocomio, encontró instalado el de Cymed Medical.

Los términos de referencia de la contratación fueron modificados, pero no se realizó una nueva cotización beneficiando a la propuesta de Cymed Medical.