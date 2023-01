Chorrillos: vuelven a llenar pileta de Agua Dulce y dan nuevas medidas para evitar ingreso de bañistas

Luego que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo decenas de bañistas abarrotaran la pileta que está ubicada frente a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, la comuna decidió que no volvería a llenar este espacio, ya que muchos lo usaban como piscina pública. No obstante, el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, se pronunció la mañana de este viernes 6 e indicó que volverán a ponerle agua al tan icónico lugar que se encuentra en la parte baja del malecón Grau.

“Como pudieron darse cuenta en imágenes del 25 de diciembre, cientos de personas ingresaron a esta pileta ornamental que no es una piscina. Esto es muy simple, esto genera un grave peligro para la vida humana, pero igual como ustedes se han podido dar cuenta esto ya está funcionando como debe ser, pero deben tener en cuenta que esto funciona con corriente eléctrica, y no como el que tenemos en casa, si no el voltaje es mucho mayor, para que puedan funcionar los motores que hacen salir el agua”, dijo el burgomaestre.

Asimismo, refirió que el agua que se encuentra en la pileta está tratada con productos químicos que no son para el consumo humano y mucho menos para la piel. “Las tuberías son en punta, si alguien se resbala, se golpea la cabeza, y eso puede ser una muerte inminente.

Por otro lado, indicó que los hechos que pasaron durante las fiestas se pudieron haber dado por la falta de indicaciones o de personal que les indicara el riesgo que conlleva ingresar a este espacio. Por lo que desde el día de hoy siempre habrá un efectivo de la municipalidad resguardando este espacio público.

Cabe señalar que el exalcalde chorrillano Augusto Sergio Miyashiro retiró el agua de la pileta luego de que en Navidad se registrara a cientos de personas en la pileta para usarla como piscina pública.

Piletas de la Costa Verde lucen vacías. Foto: El Popular

