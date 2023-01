Chorrillos: vecinos piden ayuda a Serfor por constantes ataques de cernícalos en la vía pública

Vecinos de la calle Molokai, en Cedros de Villa, Chorrillos, solicitaron ayuda para reubicar a los cernícalos que se han tornado agresivos con los transeúntes. Ellos aseguran que las aves los atacan con picotazos en la cabeza, el cuello y el rostro cada vez que salen de sus viviendas.

“Han venido atacando en todos estos días a diferentes personas, saliendo de la panadería o para ir al trabajo. Hay personas que ya han sido afectadas, les han picado en la cabeza, un niño ha sido afectado, tiene heridas, estamos pidiendo apoyo porque cualquier persona puede ser atacada”, aseguró una joven en diálogo con ATV.

El sector, ubicado entre las avenidas San Lorenzo y Alameda Sur, suele ser habitado por cernícalos y otras aves. De acuerdo con los vecinos, nunca tuvieron problemas y convivían en paz; sin embargo, los animales empezaron a tener dichas acciones durante las últimas semanas.

“Lo que pedimos es que se puedan llevar esas aves porque creemos que no es adecuado que estén por aquí. Las autoridades no se hacen cargo, solo nos dicen que no las asusten, pero nadie va a provocarlas, solo vuelan y te atacan”, añadió la afectada.

Los denunciantes esperan el apoyo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de la municipalidad de Chorrillos para salir de sus viviendas junto con sus hijos y mascotas sin temor a ser atacados por las aves.