Arequipa: gerenta de Salud fue sancionada por Contraloría, pero se anuló judicialmente

Años antes de ser designada como la nueva gerenta regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Constantina Olivares Moscoso ostentó varios cargos. Por ejemplo, fue directora de la Red de Salud de La Convención en Cusco. Tras los resultados de un examen 2008 - 2012 de Contraloría, se dispuso iniciarle un procedimiento administrativo sancionador por la presentación de 10 boletas de venta adulteradas que inflaron sus viáticos en comisión de servicios firmados por la misma doctora. Se generó un perjuicio de S/ 720.

En primera instancia, Olivares fue sancionada a tres años de inhabilitación según la resolución N°001-138-2015. Tras su apelación y por la devolución del monto, se le dio la razón en parte y el castigo fue disminuido a 60 días de suspensión temporal con la resolución N°129-2016 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, última instancia.

La funcionaria, designada por la gestión regional de Rohel Sánchez, señaló que interpuso un proceso contencioso administrativo que le dio la razón y anuló la sanción. El caso llegó a las esferas de la Fiscalía, pero según Olivares, se archivó . Su principal alegato es que en venganza, trabajadores que fueron sancionados colocaron las boletas adulteradas en su propio informe de viáticos.

“La secretaria (Roció Centeno) había incorporado en mi legajo de rendición de cuentas las boletas. En Contraloría terminaron diciendo que me sancionaron porque no miré lo que firmé. Es decir nunca tuve responsabilidad”, contestó.

Según el Tribunal, Centeno ante notario y Fiscalía reconoce la modificación, pero de dos boletas. Ante el alegato de que ella no preparó la documentación, el colegiado sostuvo que carecía de sustento toda vez que la funcionaria era responsable de la elaboración del informe.

“La persona que me denuncia es a la que yo he sancionado (...) Ha sido una componenda”, alegó. A Olivares se le pidió el documento de la resolución del proceso contencioso con que termina y revoca la sanción, pero manifestó que es público y que no lo tenía a la mano .

Olivares indicó que se borró la sanción, pero que tuvo que cumplir la suspensión de 60 días dispuesta por Contraloría.

Sánchez usa vehículo particular para trasladarse

El gobernador regional Rohel Sánchez, confirmó que el chofer José Choque Cuno y la unidad particular V9L-925, lo trasladan en su primera semana en el cargo.

La autoridad refirió que recibe esta colaboración porque las tres camionetas para gobernación no están “como corresponden”. Señaló que Choque también apoya en visita de obras.

Choque es un personaje cuestionado. Junto a Jorge Escobedo Flores, fueron inhabilitados por 36 meses por la presentación de documento falso e información inexacta en el concurso de supervisión de la carretera Ayo - Andamayo en Castilla.

Sobre la posibilidad de que este personaje entre a trabajar al GRA, Sánchez refirió que es un tema, que de ser el caso, se evaluará en su momento.