Surco: alcalde Bruce evalúa arbitraje para reducir millonario contrato de alquiler de vehículos

La Municipalidad de Santiago de Surco evalúa ir a un arbitraje con la empresa Memphis Maquinarias para tratar de disminuir los 20 millones de soles por el alquiler de vehículos destinados al Serenazgo, contrato que adjudicó el exburgomaestre Jean Pierre Combe pocos meses antes de concluir sus funciones.

“Como no es posible resolver el contrato, hay una opción que es ir a un arbitraje para buscar la reducción en el monto y que no puede ser mayor al 25%. De lo contrario, el contrato podría ser resuelto. Y, obviamente, la otra parte no va a aceptar”, explicó Carlos Bruce, alcalde de dicho municipio.

Bruce recordó que antes de la suscripción del cuestionado contrato, en un encuentro con el exburgomaestre Combe, le dijo que había recibido información de que firmaría con Memphis Maquinarias, no obstante que esta empresa es investigada por el primer contrato en 2019. Combe respondió a Bruce que desconocía de lo que hablaba.

“Le dije personalmente al exalcalde que había un rumor de que iban a firmar el contrato (con Memphis Maquinarias) y le expresé mi opinión de que eso sería ilegal y que no lo hiciera. El señor Combe dijo en ese momento que él no sabía, lo cual es imposible. Fue la adjudicación (el alquiler de vehículos) más grande que ha tenido (la municipalidad de Santiago de Surco)”, recordó Bruce.

Durante la gestión del exalcalde Combe, la empresa Memphis Maquinarias obtuvo dos millonarios contratos para el alquiler de vehículos para el servicio de Serenazgo y fue la única compañía que se presentó en ambas licitaciones. No compitió con nadie.

Jean Pierre Combe contrató con la empresa, pese a que el MEF estaba en contra de la decisión. Foto: La República

Hallazgo de irregularidades

En 2019, la empresa Memphis Maquinarias en consorcio con Maquinarias Hidráulicas, sin experiencia en el rubro, logró la adjudicación de un contrato por más de 30 millones de soles por el alquiler por 3 años de vehículos con cámara de video para la flota de Serenazgo, a pesar de que un año antes consignó por primera vez el inicio de sus actividades en el Registro Único de Contribuyente.

El 9 de enero de 2020, la Contraloría emitió un informe en el que dio cuenta de graves deficiencias en el proceso de contratación de Memphis Maquinarias y Maquinarias Hidráulicas y en la ejecución del servicio.

“El Comité de Selección calificó la oferta técnica del único postor, pese a que no acreditó su capacidad técnica y experiencia en el alquiler de autos, inobservándose así las bases integradas del proceso de selección”, señala el informe de la Contraloría.

“Inclusive (la Municipalidad de Santiago de Surco durante la gestión de Combe), se otorgó la conformidad de servicio de las obligaciones contractuales, pese a que no se había recibido oportunamente del proveedor la totalidad de los vehículos, derivando en pagos adelantados a este (consorcio integrado por Memphis Maquinarias y Maquinarias Hidráulicas) por S/ 1 millón 454 mil 919, cuya percepción no estaba estipulada en las obligaciones contractuales y de la normativa aplicable”, anotó el reporte de control.

No obstante que el caso se encuentra bajo investigación fiscal, el exalcalde Combe volvió a contratar a Memphis Maquinarias.

“ Esto nos deja con menos recursos para hacer obras . Lo que queremos es dejar de tercerizar muchas cosas en el municipio. Lo que sí haremos es contratar más serenos, pero no más autos”, explicó Bruce.

Informe de Contraloría detectó irregularidades. Foto: La República

Lo que dice Maquinarias

El presidente del Grupo Memphis, del que forma parte Memphis Maquinarias, Miguel Zegarra Macchiavello, manifestó que no existió sobrevaloración en el primer contrato de 2019 ni en el 2022.

“No hay ninguna denuncia por sobrevaloración. Hay un estudio de la propia municipalidad que se hizo después del contrato, que indica que sale más barato nuestro contrato. Surco tenía una flota de 110 vehículos que funcionaban al 35%. La municipalidad gastaba 11 millones anuales por mantenimiento de flota y solo funcionaban menos de 40. Nuestro contrato es de menos de 10 millones anuales. Por eso el denunciante se retractó ante la fiscalía”, arguyó Zegarra.

Respecto al informe de la Contraloría, el presidente del Grupo Memphis dijo que las irregularidades que detectó el organismo fiscalizador fueron atribuidas a los funcionarios de la municipalidad y no a su empresa.

“(Lo que encontró la Contraloría) no nos corresponde a nosotros”, indicó Miguel Zegarra.

Respecto al anuncio del alcalde Carlos Bruce de que plantearía un arbitraje para buscar reducir en un 25% el contrato de 20 millones de soles firmado en 2022, Zegarra consideró que el burgomaestre no cuenta con toda la información del caso.

“Creo que el señor Bruce cuando fue candidato no obtuvo acceso a la información completa. Nosotros tenemos un contrato y tenemos obligación de cumplirlo. Un arbitraje es una forma de solución de controversias. Hay varios pasos antes. Hay formas de conciliar posturas, pero primero debe de haber una controversia. Y hasta el momento no hemos sido notificados de ninguna controversia”, dijo.