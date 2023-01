La confesión de ‘Bombita’, el ladrón que violó a una niña de 10 años

“¿Puede ayudarnos a localizar al violador Renato Martín Huamán Almerí?”, es el mensaje publicado por la cuenta de un grupo de vecinos de San Martín de Porres, que rápidamente comenzó a tener gran difusión en la red social. No es que los usuarios lo conocieran o lo hubieran visto, sino que el video que compartieron del ladrón llamó muchísimo la atención.

En el posteo de las autoridades, se informó que se trata de un hombre que había ingresado a una vivienda donde, además de apoderarse de dinero y objetos de valor, ultrajó a una niña de solo 10 años.

Anoche, este sujeto fue capturado en el mismo distrito donde cometió el delito por una brigada de la División de Homicidios de la Dirincri, en coordinación con vecinos y personal de la comisaría del sector.

—No recuerdo lo que hice, estaba ebrio, borracho, solo me acuerdo que entré a una casa y que me llevé una laptop en la mochila, pero todo me lo quitaron. Entré solo y, cuando salí, seguí bebiendo licor— confesó el detenido.

—¿Eres consciente que violaste a una niña?

—Eso es lo que no me acuerdo, señor. Cuando me fui, seguí tomando, luego me desperté, me pegaron y me quitaron todo.

—¿Y las denuncias que tienes en nuestro sistema?, ¿por qué estabas requisitoriado?

—Estuve preso por receptación y por hurto agravado. Estaba requisitoriado por no ir a firmar al Poder Judicial.

Tiene 44 denuncias

A ‘Bombita’ lo sorprendieron en la intersección de la avenida Riobamba con el pasaje El Carmen. Tenía una orden de detención preliminar judicial emitida por el 18º Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar por violación sexual.

Por seguridad y para evitar que fuera linchado por los vecinos, fue trasladado inicialmente a la comisaría de San Martín de Porres y luego a la Dirincri. Ya antes estuvo detenido y, pese a tener 44 denuncias ante la Policía y la Fiscalía por diversos delitos, salió en libertad.

Sin embargo, ‘Bombita’, como es conocido este sujeto en el mundo del hampa, no cumplió con los requisitos que le impusieron para seguir en las calles. Es por eso que ahora debe regresar a la cárcel y ser condenado con todo el peso de la ley.

“Presenta denuncias y detenciones por delito de hurto agravado en inmuebles y microcomercialización de drogas desde el 2015 al 2021, a excepción del 2020″, dijo el coronel Víctor Revoredo.

Empezó a robar a los 12 años

Este esmirriado ladrón, de 26 años, empezó a delinquir desde los 12 y, según las autoridades, en el año 2018 lideró la banda de robacarros denominada Los Rabiosos del Norte.

La madrugada del 19 de diciembre último, ‘Bombita’ ingresó a una vivienda en San Martín de Porres con el objetivo que cometer uno más de sus robos, pero al encontrar a la menor de 10 años durmiendo, entró en su habitación y la ultrajó.

Tras la denuncia de los padres, el Poder Judicial solicitó su captura, hecho que fue consumado a las 11.45 de la noche del miércoles último. Los familiares y vecinos exigen que las autoridades impongan la máxima pena para este hombre que es un peligro para la sociedad, especialmente en contra de las mujeres y niños.

“Este sujeto merece estar tras las rejas, lo que ha cometido no puede quedar impune. Exigimos justicia para que estos casos no vuelvan a suceder”, exclamó una tía de la víctima.

