Repsol recibe tres nuevas multas y alcaldes piden que revisen sus playas

Tras haber transcurrido un año del derrame de petróleo que causó un desastre ecológico entre las playas de Ventanilla y Chancay, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) acaba de imponerle tres nuevas multas a la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, por más de 22 millones de soles.

La primera sanción, equivalente a 91 mil 926 soles, se le puso porque no remitió al OEFA la información requerida sobre el derrame. La segunda, de 18 millones 400 mil soles, se le impuso a Repsol tras no asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza en la zona de bahía de las áreas naturales protegidas y en otras áreas marinas afectadas. En tanto, la tercera, de 3 millones 785 mil, se dio “por no hacer lo mismo en el agua de mar afectada; así como por no ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos de los hidrocarburos aromáticos en el área afectada”.

A la fecha, el OEFA le ha impuesto seis multas a Repsol en el marco de los siete procedimientos administrativos sancionadores que empezó desde enero.

Solicitud al Gobierno

El nuevo alcalde de Ancón, Samuel Daza, solicitó al Gobierno que evalúe el actual estado sanitario de sus playas porque el último fin de semana tuvieron más de 30 mil visitantes, pese a que siguen cerradas, como medida de prevención ante posibles daños por la contaminación.

Denunció que el 14 de diciembre Digesa informó que tres de sus playas tenían la condición de “no afectadas”; sin embargo, en el aplicativo Verano Saludable figuraban aún como “no saludables”. “Nos nos brindan información clara”.

A su vez, en RPP, el burgomaestre de Santa Rosa, George Robles, demandó a la presidenta Dina Boluarte que los “apoye conscientemente y sea su vocera, pues Repsol tiene que responder por todo este daño”. “Debe haber una indemnización por los visitantes perdidos”, dijo.