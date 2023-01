Primer día de paro con fuerza en Puno y Cusco y parcial en las demás regiones

El primer día del paro se vivió con dos intensidades en el sur peruano. Puno y Cusco lo acataron con contundencia. En cambio, en Arequipa, Moquegua y Tacna, de manera parcial.

Esta zona del país es clave en la pulsación de la protesta. Desde varias de estas ciudades andinas-consideradas “bastión castillista”- se vertebran las protestas sociales tras la vacancia del maestro de escuela rural en diciembre pasado.

El saldo fue fatal. A las 28 muertes civiles, como consecuencia de uso de armamento de fuego, hubo vandalismo en carreteras, atentados en aeropuertos, incendios en fábricas y sedes judiciales.

Felizmente ese panorama no se repitió ayer. Salvo hechos aislados como en Puno en donde incendiaron una caseta de peaje de la vía Ilave-Puno. En Arequipa, derribaron los cercos del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Se intervino a dos mujeres que atacaron a policías.

1 Puno: “es el inicio...”

Puno y Cusco acataron la medida con contundencia. Las vías principales se bloquearon. El transporte interprovincial se suspendió. Cerraron los terminales terrestres de ambas ciudades.Los vehículos tampoco pudieron trasladarse a Bolivia. El puente internacional fue soldado para impedir el pase de los vehículos. En el sur de Puno, los comerciantes y transportistas no salieron a trabajar. Los principales centros de abastos amanecieron cerrados. Sobre el incendio a la caseta de peaje, los dirigentes aimaras negaron responsabilidad. Culparon a infiltrados, según ellos del Grupo Terna, los causantes de prender fuego a las cabinas vacías para que el Estado tenga motivos para reprimirlos y a la vez sean deslegitimados ante la opinión pública.

Según el gobierno, en la región altiplánica, hubo diez puntos bloqueados. Sin embargo, para los dirigentes, controlaron 40 tramos carreteros.

“Esto solo es el inicio de lo que se viene. Acá vamos a seguir adelante hasta el final. Gana la corrupción que tiene apoyo del Ejército y Policía Nacional o gana el pueblo que, por dignidad, no quiere a una presidenta cuyo gobierno mató a 28 personas”, aseguró Milagros Flores, dirigente integrante del comité de lucha del distrito de Acora.

El dirigente Félix Suasaca aseguró que, en los siguientes días, comenzarán a organizar la marcha de los Cuatro Suyos a Lima. Esa movilización no supondrá el levantamiento de la huelga. Mientras los dirigentes y representantes de comunidades, se movilicen a Lima, en Puno, la huelga indefinida se mantendrá por tiempo indefinido

2 Cusco: Lluvia los dispersó

La Policía reportó hasta 15 bloqueos en distintas vías de Cusco. Una de ellas, la vía Cusco - Canchis que une la región imperial con el sur del país, tramos del Valle Sagrado, también la ruta hacia Anta, salida a Apurímac, Nasca y Lima. El transporte urbano en Cusco y Puno fue restringido.

El servicio de trenes hacia Machupicchu fue suspendido debido a las protestas. No obstante, el ingreso a la Maravilla Mundial se desarrolló con normalidad. Más de 300 visitas se registraron, con turistas que pernoctaron en Machupicchu Pueblo.

Hubo movilizaciones al centro de la ciudad de Cusco. A ellas se congregaron trabajadores de construcción civil y magisterio. Una torrencial lluvia frustró el recorrido.

3 Arequipa a “media máquina”

Las fuerzas armadas y policiales custodiaron las instituciones públicas de las ciudades sureñas. Ello para prevenir algún ataque.

En Arequipa, hubo incidentes, felizmente no derivaron en momentos críticos. Los dirigentes anunciaron que harían bloqueos humanos para impedir la circulación de los vehículos. Provistos de escudos artesanales pintados con la bandera del Perú, formaron cordones humanos en la vía Arequipa-Puno.

La Policía trató de persuadirlos para que abandonen la vía. Ante la negativa les lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo altercados. Los policías les quitaron a los manifestantes los escudos.

En respuesta, estos arrastraron el cerco perimétrico del aeropuerto a la pista. Producto de ello, hubo dos intervenidos y cuatro heridos: uno por perdigón y tres por caídas. Aunque la Policía no quiso confirmar esta versión.

Esto provocó el ingreso del Ejército, que reubicó la valla metálica. En la noche, la Policía restableció el tránsito entre el puente Añashuayco y Ciudad Municipal, en el Cono Norte de Arequipa. Esto después de varios intentos en el día. Esta carretera es salida a Cusco, Puno y como Caylloma.

En la ruta Arequipa-Lima, no hubo bloqueos. Varias empresas suspendieron la venta de pasajes por temor a futuros bloqueos.

El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza aseguró que las manifestaciones serán pacíficas sin bloqueo de vías.

“Esta marcha es contundente, pero pacífica. Nuestra plataforma es precisa: la renuncia de Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y nuevas elecciones el 2023″, indicó el dirigente.

Además, rechazó posibles reuniones con el gobierno central a quien consideran ilegítimo.

“No hay ninguna comunicación con el Ejecutivo. En Cusco, Moquegua y Tacna, la presidenta (Dina Boluarte) se quiso reunir con gente que no representa a sociedad civil. Por esa razón, nosotros decidimos no dialogar con ministros que no nos representan”, finalizó.

Tacna acató la protesta por horas. Hubo marchas, piquetes, quema de llantas y cierre de algunas vías, sin embargo el comercio, los mercados, terminales y el transporte urbano funcionaron con normalidad. Las marchas se desarrollaron en forma descentralizada.

La única movilización que llegó al Arco de Tacna fue la Asociación de Agricultores de la región de Tacna. En la tarde, también hubo concentraciones.

Arequipa: dos intervenidos

La Policía intervino a dos personas e incautó 12 escudos artesanales en Añashuayco (Arequipa).

El jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, Ghino Malaspina Del Castillo, explicó que las bombas lacrimógenas se lanzaron a un grupo de protestantes, debido a que agredieron a policías y fueron responsables del retiro del centro perimétrico del aeropuerto.

“Portaban escudos metálicos con bordes filosos y a policías. Se incautaron 12 escudos y se intervinieron a dos mujeres”, señaló el oficial durante una rueda de prensa. realizada en el Gobierno Regional de Arequipa.

Además, informó que a pesar de la represión, no resultaron pobladores heridos, ni efectivos. Mas bien desplegarán mayor policías en este punto crítico, así como la Vía Evitamiento y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Agregó que no tienen identificados a las personas que estarían detrás de los disturbios en el aeropuerto; sin embargo, que mediante las filmaciones de las redes sociales, se abrirá una carpeta fiscal para investigarlo.

Por otro lado, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez hizo un llamado a la paz social para que no se registren pérdidas humanas y daños materiales como en las protestas ocurridas en diciembre de 2022.

Asimismo, que en su primera evaluación en el primer día de reinicio de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, no ocurrieron bloqueos en la vía nacional, ni desmanes en otras provincias de la región.