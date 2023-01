“Pidieron adelantos de sueldo, se llevaron mi CTS”: roban celular a joven y le sustraen S/25.000

La joven Jimena Huareche, quien se desempeña como coordinadora documentaria aduanera, atraviesa difíciles momentos tras sufrir el robo de su teléfono cuando descendía del transporte público. Ladrones le sustrajeron su celular el día 12 de diciembre y, pese a que bloqueó su línea solo 15 minutos después del asalto, los delincuentes lograron vaciar sus cuentas bancarias.

“Me vaciaron las cuentas del BCP, Scotiabank, Interbank y BBVA. No les bastó con llevarse el dinero que yo tenía ahorrado, sino que de mis tarjetas de crédito también retiraron, hicieron compras, pidieron adelantos de sueldo, se llevaron mi CTS”, indicó la víctima en “Buenos días Perú”.

De acuerdo con Huareche, solo el BCP aceptó responsabilidades y devolverá el dinero robado. Sin embargo, el BBVA, Interbank y Scotiabank indicaron que no se violó ninguna contraseña y que las compras y retiros se realizaron desde su teléfono móvil.

“Ellos como empresa nos están ofreciendo una seguridad que no existe al fin y al cabo. El robo se produjo cuando estaba por bajar de la combi. Dos chicas me empujaron, un tercero me sacó el celular (...). Logré bloquear el teléfono a los 15 o 20 minutos porque ya estaba cerca de mi casa”, continuó.

Por otro lado, la agraviada indicó que ya acudió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para presentar su denuncia y encontrar solución tras perder alrededor de S/25.000 de sus tarjetas bancarias.

“En Interbank, por ejemplo, yo tengo un monto máximo de hacer transacciones de S/ 10.000; sin embargo, han hecho movimientos de más de S/15.000, han hecho una compra por Safety, han retirado. Tengo entendido que el banco tiene tres días para procesar eso, pero si yo levanto la mano y digo que no reconozco esas compras, ¿por qué dejaron que se procesen?”, añadió.