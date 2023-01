Entrada a piscina del parque zonal Huiracocha subió a S/25 tras alquiler por parte de Serpar

Llegó el verano y, como todos los años, los pobladores de San Juan de Lurigancho acuden a una de las piscinas más grandes del Perú, la cual se ubica dentro del parque zonal Huiracocha. Sin embargo, algo cambió: la entrada, que antes bordeaba los ocho soles, ahora cuesta 20 soles por niño y 25 soles por adulto. ¿Por qué? pues desde el 17 de diciembre de 2022, la administración de la piscina ha pasado a manos de Perú Fest Verano, hasta el 19 de marzo.

La República se comunicó con Miguel Castro, vocero de Perú Fest, quien señaló que el precio actual para el ingreso a la piscina incluye el ingreso “al circo, a los dinosaurios, a los conciertos, a shows infantiles, juego del calamar, entre otros” .

De acuerdo a Castro, antes los vecinos “solo se podían bañar dos horas y luego llegaba la seguridad del parque con pito en mano y manguera y te obligaban a salir, para dar ingreso al siguiente turno (total 5 turnos por día)”.

La piscina y los atractivos de Perú Fest se ubican en la mitad del parque Huiracocha (que está dividida en dos zonas), cuyo ingreso es por la puerta N°2. En tanto, el ingreso a la otra mitad del parque, que aún sigue administrada por Serpar, es por la puerta N° 1 y el costo de la entrada es de S/ 3 , de lunes a sábado y S/. 4 sábados y domingos. Aquí puedes pasear en bote por la laguna y a caballo, pero debes pagar un monto adicional de cinco soles por cada actividad.

Serpar recibió más de 300.000 soles

De acuerdo al vocero de Perú Fest, los Servicios de Parques de Lima (Serpar), de la Municipalidad Metropolitana de Lima, recibió de la empresa concesionaria el monto total de 340.000 soles, por la administración del área de la piscina . Además, “Serpar percibe el 15% de las utilidades diarias”, agregó.

Este medio intentó comunicarse con Serpar, pero desde el área de prensa de la Municipalidad de Lima indicaron que “ se analiza la situación de la piscina parque Huiracocha ”.

Descontento de la población: “No todos pueden pagar ese precio”

La República llegó hasta las afueras del parque zonal de San Juan de Lurigancho y constató que el precio de la entrada a la piscina es de S/20 por niño y S/25 por adulto. Sin embargo, para hacer uso de los juegos mecánicos y el mundo de los dinosaurios, se tiene que abonar un monto adicional . Esto sumado a que tampoco está permitido el ingreso de comida ni bebidas, como antes, lo que obliga a los asistentes a consumir la oferta dentro del lugar .

Los ciudadanos que estaban en la cola de ingreso manifestaron que, anteriormente, el precio de la entrada era de S/4 por una hora y S/8 soles por dos horas. Si bien, algunos pobladores están de acuerdo con el evento, la gran mayoría de los visitantes mostraron su desacuerdo con el incremento del costo de la entrada y las horas de espera en la cola .

“Es demasiado el costo (…). Hay mucha gente que solo venimos a disfrutar una hora o máximo dos horas de piscina. Entonces pagar 25 soles solo por piscina me parece demasiado”, resaltó Rafael Salas.

“Hay mucha gente que no tiene, ellos desean entrar a la piscina y me parece que no es justo. Yo también quiero entrar porque vivo cerca, pero puedo pagar todavía, ¿pero las otras personas? No me parece que obliguen a otros a pagar por ver algo que tal vez no quieren (shows musicales) y solo vienen por la piscina”, protestó la señora Lidia.

“Es un abuso. Nosotros tenemos derecho a libre decisión y no que nos impongan, las piscinas zonales son para el pueblo, para la gente que no tiene muchos recursos y no van a poder pagar 100 o 120 soles por varias personas, y ahora ni siquiera se puede ingresar con comida ”, reclamó otra usuaria.

