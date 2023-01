Ciudadanos continúan realizando largas colas para adquirir balones de gas en Arequipa

Ciudadanos en Arequipa continúan formando largas filas desde la madrugada en el exterior de la planta envasadora de Llamagas con la finalidad de comprar un balón de gas doméstico. Este miércoles 4 de enero eran 100 personas a la espera en el kilómetro 10,5 de la vía Arequipa -Yura, en el distrito de Cerro Colorado.

Los pobladores revelaron que, ante la falta del GLP doméstico, tienen que preparar sus alimentos a leña. “Estoy desde las 2.30 a. m. haciendo la fila para comprar el balón. Estoy sin cocinar, debemos traer madera de los cerros para cocinar en fogones”, indicó Aquiles Apaza.

Cabe resaltar que el precio del balón de 10 kilos cuesta, desde el miércoles 28 de diciembre de 2022, S/50. Hasta el cierre de la edición continuaba a ese precio; sin embargo, la ciudadanía se encontraba indignada por el horario de atención.

A pesar de que formaron la fila desde la madrugada de este miércoles, los vendedores les entregaron los balones recién al mediodía. En ese sentido, hicieron un llamado al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que supervise la venta.

“Estoy desde las 5.00 a. m. y no me atienden. El precio se mantiene, pero se demoran en entregar los balones. Las autoridades deberían fiscalizar a las plantas. ¿Por qué nos hace eso? No nos regalan el gas, estamos comprando con nuestro dinero”, declaró a la República Sabina Quispe.