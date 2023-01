Mujer que atacaba a pasajeros de bus con una jeringa es dejada en libertad

El último lunes 2 de enero una joven denunció que fue agredida por una mujer identificada como Vanessa Leigh Reto, quien le inyectó un líquido de dudosa procedencia en el muslo izquierdo cuando ambas viajaban en un bus de transporte público de la línea 73A. En esa línea, y gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chorrillos, lograron atraparla.

Sin embargo, la madre de la víctima denunció que la agresora pronto sería puesta en libertad, ya que no pueden tenerla detenida por más de 24 horas.

“Lamentablemente, como a la mujer no la han encontrado en flagrancia, la tienen que soltar y no la pueden tener detenida por más de 24 horas ... Me siento fastidiada, incómoda, porque todo el día aquí para que no hagan nada, la ley la ampara”, dijo la progenitora indignada a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que teme que Leigh Reto atente contra ella o su hija, ya que todo el tiempo que estuvieron en la comisaría ella tenía una mirada retadora y sin ningún remordimiento o intenciones de disculparse.

“Como no voy a tener miedo por mi hija, la mirada que nos daba esa mujer. A mi me preocupa mi hija, imagínese cómo va a hacer para irse a trabajar ... Esa mujer es un peligro”, acotó.

Sobre el caso

De acuerdo con la afectada, los pasajeros también vieron cómo, momentos antes del ataque, la misma agresora inyectó a un hombre en el interior de la misma unidad.

“Yo estaba camino a mi centro laboral; entonces, la mujer ya estaba sentada en el bus. Cuando yo subo, parecía una persona tranquila. El carro se va por el parque de La Familia, por el límite de Ochoa, yo me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa. Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja la señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha. Ahorita la tengo hinchada y me duele”, narró la denunciante en diálogo con “Latina noticias”.