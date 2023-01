Joven denuncia robo de más de S/3.000 en sus tarjetas Interbank mientras estuvo hospitalizado

Vía redes sociales, Flavio Gómez denunció que ha sido víctima de un fraude informático, ya que sustrajeron más de S/3.000 de sus tarjetas de débito y crédito de Interbank. De acuerdo a declaraciones a La República, el joven sufrió del robo mientras estuvo internado en el hospital Edgardo Rebagliati producto de una enfermedad. Durante todo este período, él señaló que no tuvo acceso a su celular para visualizar sus cuentas bancarias.

El denunciante relató que el día 22 de diciembre tuvo la pérdida de su billetera; sin embargo, logró recuperarla tras unas horas. Por este motivo, el joven decidió presentar una denuncia por intento de robo.

“Yo fui a la comisaría a hacerlo. El comisario me dijo que deje como evidencia mi billetera con las tarjetas y todo. Lo pusieron en un sobre y lo guardaron en un cajón. Yo estuve haciendo los trámites, para eso no tenía mi billetera conmigo. Al final, desistí. Me entregaron luego de 2 a 3 horas”, mencionó.

En horas de la noche, el joven acudió de emergencia al nosocomio ubicado en Jesús María y se quedó internado desde el 22 de diciembre al 2 de enero. Durante este tiempo, las tarjetas solo las tenía su progenitora, quien solo uso una tarjeta ajena a la de Interbank. El agraviado sostuvo que recién revisó sus cuentas el día de su alta en el hospital y notó transacciones extrañas y hasta compras.

“Cuando fui a ver de la tarjeta Interbank, había movimientos raros de compras como un celular comprado a Entel, pagos de compras por FPay, comida y más. En total, un monto mayor a los 3.000 soles ”, dijo.

Transacciones. Foto: Flavio Gomez

En esa línea, el joven aseguró que no dio a nadie más sus tarjetas y cuando acudió a la comisaría de Pueblo Libre negaron que tocaran su billetera. La República se comunicó con prensa de la PNP y aseguraron que “están en investigación” para conocer si hubo algún efectivo involucrado en actos ilícitos. En caso sea así, se tomará acciones legales.

Respuesta nula de empresas

Flavio Gómez decidió reportar el hecho ante Interbank para que se active el seguro y le devuelvan el dinero no usado. No obstante, la empresa argumentó que se debía tener el nombre de la persona que realizó estas transacciones y compras a su nombre.

Reclamo a Interbank.

“En caso no tenga el nombre, es poco probable que me devuelvan el dinero”, añadió. Del mismo modo, el joven ya envió una carta a Indecopi para que Entel pueda revelar información sobre el cliente que adquirió un equipo móvil con su tarjeta.