¿Qué se sabe de la ‘Marcha por la paz’ anunciada a nivel nacional para este martes?

En las últimas horas, ha tomado fuerza la movilización denominada ‘Marcha por la paz’, que reunirá en diferentes regiones del país a algunos grupos sociales que se movilizarán por la democracia. En un primer momento, la PNP se sumó a la iniciativa; sin embargo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, informó que no será posible su participación por la ola de críticas que recibieron al respecto, lo que obligó a cancelar la presencia de la institución para evitar mayores malinterpretaciones durante las manifestaciones.

“Nuestra intención fue llegar no con un tinte político, jamás una marcha por la paz va a ser con tinte político. Que le den la interpretación algunos juristas, están en su libre derecho de hacerlo, pero, por favor, no malinterpreten que el pedir marchar por la paz sea algo para enfrentarnos. Se ha suspendido en aras de seguir manteniendo la paz”, señaló Rojas.

¿A qué hora iniciará la ‘Marcha por la paz’?

La ‘Marcha por la paz’ en Lima iniciará a las 3.00 p. m. y el lugar de concentración será en Campo de Marte, desde donde los ciudadanos se desplazarán hasta la Plaza San Martín. Se recomendó a los asistentes acudir con indumentaria blanca. En Cajamarca, el punto de encuentro será en el complejo Qhapaq Ñan, mientras que en Arequipa las personas se juntarán en la plaza Antonio, frente a la iglesia San Antonio.

Gran marcha por la paz reunirá a manifestantes en Campo de Marte. Foto: Facebook

Dina Boluarte señala que no estaba enterada de la ‘Marcha por la paz’

La jefa de Estado participó en una entrevista con La República y señaló que no sabía detalles de la ‘Marcha por la paz’, iniciativa que fue promovida por la PNP.

“No, no estaba enterada. No sabría qué decir. Anoche (domingo) me comuniqué con el ministro (Rojas) en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes”, señaló.