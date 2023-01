Estafadores ofrecieron la misma casa de playa en Asia a más 10 personas y robaron cerca de S/15.000

El último 30 de diciembre, un grupo de jóvenes llegó a un condominio de verano ubicado en la playa Barrancadero, en Asia, con la intención de pasar el Año Nuevo 2023 en la casa que habían encontrado y alquilado vía Facebook. Sin embargo, una gran sorpresa se llevaron cuando el vigilante del inmueble les comunicó que dicho número de vivienda (G-21) no existía y que, de hecho, era el quinto vehículo que intentaba ingresar.

La supuesta residencia tenía dos pisos, una capacidad máxima para 14 personas e incluía una piscina, 6 habitaciones con baño propio, cocina equipada y estacionamiento para tres vehículos. Todo ello a un costo aproximado de S/3.600 del 30 de diciembre al 2 de enero. Hasta la fecha se ha contabilizado a 10 grupos de personas perjudicadas que llegaron a depositar desde 300 hasta más de 2.000 soles a la cuenta bancaria de Grover Edward Preciado Moscol, identificado con el DNI 25773897. Es decir, este sujeto habría amasado una suma de entre 15.000 a 20.000 soles en solo un fin de semana.

Publicación en la que el perfil falso ofrece la casa. Foto: captura de Facebook

Ubicación de la dirección de la supuesta casa. Foto: Google Maps

Modus operandi

La mayoría de los agraviados ubicó dicha propiedad mediante una publicación del grupo de Facebook denominado Alquiler de playa departamentos y casas en el sur. En ese sentido, la cuenta de Nancy E. de Preciado compartió la oferta de su supuesta casa en Asia y adjuntó un link que dirigía a su WhatsApp. Una vez que se establecía el contacto, te enviaba las fotos y detalles del inmueble. Asimismo, para que las personas confíen en ella, aceptaba llamadas telefónicas y hasta llegó a enviar un recibo de internet, el autovalúo del predio y un contrato (este documento lo envió a todos los agraviados).

Recibo de internet a nombre de Nancy Enríquez. Foto: difusión

Es preciso indicar que todos los documentos estaban bajo el nombre de Nancy Carolina Enríquez Beck, Grover Edward Preciado Moscol o de ambos, debido a que se hacían pasar como casados. Además, se coloca la dirección exacta, la cual era Panamericana Sur, kilómetro 118,2 - Manzana G, lote 21. Si bien existe dicho condominio, la casa no está registrada en su interior, por lo que aquellos papeles habrían sido manipulados e impresos.

Presunto autovalúo. Foto: difusión

Finalmente, esta mujer enviaba un contrato especificando todos los detalles del alquiler, en el cual se mencionaba que este matrimonio vivía en Punta Negra y que poseía dicho inmueble en Asia. Asimismo, se solicitaba que los futuros arrendatarios coloquen diferentes datos personales, entre ellos la su dirección de su domicilio.

De esta manera, los estafadores tendrían en sus manos toda esta información de sus víctimas. Cabe destacar que todos los depósitos se hacían a la cuenta de Grover Preciado Moscol .

Perfil de Facebook de Nancy E. actualmente, se encuentra eliminado. Foto: captura de Facebook

Identidades falsas

Hubo personas que cerraron el contrato y no se dieron cuenta de la estafa hasta que llegaron al mismo lugar. Sin embargo, otras víctimas, que aún tenían sospechas, buscaron a la arrendadora en Facebook y terminaron encontrando un diferente perfil de Nancy Enríquez, con quien se contactaron. Es así que esta mujer indicó que sí vivía en Punta Negra, pero que no se encontraba alquilando su vivienda y que, además, no estaba casada ni conocía a ningún Grover Preciado .

Perfil de WhatsApp de Nancy. Foto: difusión

La agraviada envió una carta a este medio indicando que ella se dedica a la venta de propiedades y no alquila ninguno de sus inmuebles. Asimismo, el 30 de diciembre, dos familias se acercaron a su vivienda pensando que era Nancy E. de Preciado y una de ellas terminó denunciándola en redes sociales.

Perfil de Facebook de Grover Preciado, persona a la que alrededor de 10 personas le transfirieron montos desde 300 hasta 2.000 soles

Grover Edward Preciado Moscol, identificado con el DNI: 25773897. Foto: Reniec

“Han enviado un recibo de internet con mi nombre, con un DNI falso. Inclusive, han hecho un PU falso para hacer pensar a los estafados que yo soy la propietaria de la casa en Asia, pero no es mío. Me acerqué a la comisaría a denunciar apenas me enteré del caso porque vi que esto me podría traer serios problemas”, se lee en el documento.

Denuncia vía Facebook de Nancy Enríquez Beck. Foto: captura de Facebook