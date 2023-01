Ejército en Arequipa desplegará 1.000 militares en Panamericana Sur ante protestas

El comandante de la III División del Ejército, Jhonny León Rabanal, refirió que la labor militar durante el reinicio de protestas será de apoyo a la Policía en el mantenimiento del orden. Especificó que en la región Arequipa hay 2.000 efectivos del Ejército para la tarea. Según León Rabanal, 1.000 soldados están en la carretera Panamericana Sur , en puntos como Camaná, Puente Ocoña y Chala. Otro número similar están en la ciudad de Arequipa.

“Estamos respaldando a Policía, para que ellos, que conocen sus procedimientos, sepan actuar para restablecer el orden si de alguna manera se ve afectado”, remarcó el mando militar sobre la función que desempeñarán los soldados.

Sobre el uso de las armas de fuego, sostuvo que no tienen por qué usarse, salvo que la vida del personal esté en riesgo. “Nosotros no tenemos por qué usar las armas que tenemos contra la población, siempre que no sean atacados y se afecte la vida del personal que la porta”, dijo.

Representantes de las organizaciones sociales de diversas regiones del país reafirmaron el reinicio de protestas en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a partir de este miércoles 4 de enero. Sin embargo, teniendo en consideración los actos vandálicos que se registraron durante las movilizaciones de diciembre, indicaron que en esta oportunidad se garantizará la protesta pacífica.