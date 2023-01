Denuncian a gerente EsSalud por antes dirigir centro de atención “fantasma”

El Centro de Atención Primaria (CAP) III Cerro Colorado de EsSalud, no existe en infraestructura. Según el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), no aparece como un centro de atención. Sin embargo, mediante la Resolución N°817-2020 del 24 de setiembre del 2020, la ex presidente ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, encargó como director a Miguel Barreda de la Cruz, quien en la actualidad es gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. Con la Resolución N°1289-2020 del 30 de diciembre, los cargos son ratificados para el siguiente año.

En base a ello el 24 de diciembre del 2022, María Luisa Motta Loaiza, denunció penalmente ante la Fiscalía, al gerente de la Red Asistencial por presunto enriquecimiento ilícito, nombramiento ilegal y hasta falsedad ideológica. “En consecuencia el citado médico (...) ha venido ejerciendo un cargo de director (...) de un centro de atención fantasma”, señala la acusación de Mota. Se detalla que en lo que realidad existió es un centro de atención temporal “Villa Cerro Colorado de EsSalud”, pero que entró en funcionamiento para atender pacientes con Covid-19. “No existe ni podría nombrarse a un director ejecutivo nivel 4 en la mencionada villa”, acota el documento.

“No hay nada irregular. Son cosas que están sacando en contra para perjudicar a la gestión”, respondió Barreda. Explicó que por la pandemia le llegó la resolución para ejercer el cargo del director de un CAP pero con el objetivo de dar un mejor uso al denominado “hospital blanco” para infectados con coronavirus.

“Estructuralmente (de forma órganica) ese CAP de Cerro Colorado existe, pero no se ha construido nada ahí. Como tiene presupuesto, con todo, entonces lo activaron para que entre en funcionamiento el hospital blanco. Ha habido trabajo y se han desarrollado funciones”, sostuvo el galeno.

Barreda se mantuvo en el puesto desde setiembre hasta el 26 de marzo, por casi 6 meses. La denuncia arguye que el “hospital blanco” solo estuvo operativo 2 meses (diciembre 2020) , pero se les siguió remunerando a Barreda la misma cantidad de sueldo meses después. El gerente responde que efectivamente el centro de atención temporal se levante a fines diciembre, pero que le indican que asuma la dirección de la “Villa Cerro Juli” también para atender casos de la pandemia.

“A mí recién me pagan por el cargo a fines de marzo, que es cuando renunció para regresar al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo como jefe de la UCI. Por el mes de abril y mayo también me reintegran, pero notifiqué que no corresponde y me hacen el descuento correspondiente”, indicó Barreda.

El médico fue designado como gerente de la Red Asistencial Arequipa el 28 de octubre del 2022 por el presidente ejecutivo Gino Dávila (Resolución N° 1129-2022). La denuncia sindica que las resoluciones para dirigir el CAP III de Cerro Colorado fueron utilizadas para que Barreda cumpla con los 5 años de experiencia para cumplir requisitos mínimos exigidos y ejercer el puesto que asume hasta la actualidad. Para Mota, Barreda también vulneró el código de ética en la función pública.

Contraloría y Congreso

El gerente de la Red Asistencial Arequipa del Seguro Social de Salud, Miguel Barreda de la Cruz, tiene conocimiento que las denuncias también fueron derivadas al Congreso y a la Contraloría.

“Todo es falso porque a mí me designan en el hospital temporal para realizar funciones que se han cumplido”, reiteró el galeno.

La denuncias también solicitan identificar a los que presuntamente son los responsables del pago indebido.