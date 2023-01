Choferes protestan ante retrasos en la entrega de brevetes en Cusco

El domingo 1 de enero, cientos de nuevas autoridades juraron en sus cargos para iniciar un proceso de reorganización y planeamiento. Por ese motivo, la actual gestión del Gobierno Regional Cusco decidió suspender la atención en sus diferentes gerencias este martes 3 de enero; sin embargo, los usuarios de la Gerencia Regional de Transportes fueron los más afectados.

Debido a esta disposición cientos de usuarios de varias gerencias no pudieron realizar trámites y hasta cierta hora tampoco pudieron ingresar sus documentos a mesa de partes del Gobierno Regional de Cusco.

Pero la peor parte se la llevaron decenas de conductores y dueños de unidades de transporte que hicieron largas colas en los exteriores de la Gerencia Regional de Transportes de Cusco. Ellos buscaban recibir sus licencias de conducir.

Los usuarios se quejaron porque la suspensión de actividades los afectaba sobremanera. Varios, además, aprovecharon la oportunidad para denunciar la existencia de mafias que les exigían hasta S/250 para agilizar la entrega de una licencia de conducir.

Con documentos en mano, los usuarios reportaron que deben esperar más de seis meses para recibir sus licencias de conducir. Denunciaron que, si pagan a un tramitador, el documento sale en dos o tres días.

“Los funcionarios nos dicen que no hay insumos para imprimir las licencias, nos dicen que a la fecha no existe un nuevo gerente de Transportes y Comunicaciones y no nos pueden atender. ¿Cómo no van a haber insumos si pagando te entregan una licencia en dos días? Eso es corrupción”, sentenció uno de los usuarios para La República. El hombre evitó identificarse por temor a posibles represalias.

Finalmente, los molestos conductores realizaron un llamado al gobernador regional, Werner Salcedo, para rotar al personal que labora en la Gerencia Regional de Transportes y así ponerle fin a una presunta mafia que lucra con los trámites de licencias de conducir.