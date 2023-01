Pagó casi 5.000 soles por iPhone 14, pero el celular nunca llegó: “Ya no me respondieron”

Una mujer ha denunciado haber sido víctima de estafa mediante las redes sociales. Esto, luego de haber contactado con la empresa Smartphone Boutique, quienes ofrecían en sus publicaciones un iPhone 14 por S/ 4.980. De acuerdo con la agraviada, este negocio funcionaba en Arequipa, por lo que le mencionaron que su compra llegaría un día después de que depositara el monto. Sin embargo, esto nunca sucedió, peor aún, la terminaron bloqueando en todas sus páginas.

“Ya no me respondieron. Me levanté el día siguiente en la mañana y me habían bloqueado de todas las redes”, señaló a ATV.

La afectada sostuvo que en el Instagram de esta tienda, que tenía alrededor de 7.000 seguidores, se podía ver todas sus ventas, así como las transferencias y respuestas de sus anteriores clientes, por lo que finalmente se convenció de desembolsar dicho monto en una sola transacción. Asimismo, le indicaron que los precios eran muy bajos, puesto que el dueño radicaba en los Estados Unidos y que por ello también su número de WhatsApp tenía un código diferente.

“Nosotros te damos toda la garantía. Somos una empresa real que está registrada en Sunat y, por ello, nosotros se lo podemos brindar para que lo pueda verificar en la misma página web de la Sunat ”, fue uno de los mensajes que le enviaron vía Instagram.

El modus operandi de Smartphone Boutique es bloquear por completo a todas sus víctimas una vez que les depositan el dinero. De esta manera, evitan que las personas puedan dejar comentarios negativos.

“Rápidamente, bloquean a las personas cuando saben que se trata de eso. Pero por otras personas he sabido que siguen ofreciendo sus servicios. Por eso, es que quería hacer la denuncia, para que la gente tenga conocimiento y reporten a estas páginas y no sigan llevándose el dinero fácil de personas que por muchos años hemos ahorrado”, indicó esta joven.