¡Hasta 100 soles! Veraneantes pagan exorbitante cifra por sombrilla y sillas en Agua Dulce

Este lunes 2 de enero, decenas de ciudadanos han aprovechado el sol que ha salido para acudir a las diversas playas de la capital. Es el caso de la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, donde se pudo ver que fue la preferida por muchos para pasar este Año Nuevo.

Según “ATV noticias”, muchos han aprovechado para ganar algo de dinero y han puesto diversos comercios; sin embargo, el que más se ha llevado las miradas es el alquiler de sillas y sombrilla, cuyo costo en conjunto se ha elevado en más del 50%.

Una familia declaró que separar por todo el día una sombrilla y cuatro sillas les valió 100 soles. Este hecho le llamo la atención al reportero, ya que minutos antes entrevistó a unos veraneantes que indicaron que consiguieron lo mismo por 50 soles. “Seguro es su amigo”, dijo una de las asistentes.

Por otro lado, se supo que separar dos sillas y una sombrilla puede costar desde 30 soles. Eso dependerá de la persona que ofrezca el alquiler.

Año Nuevo en Agua Dulce

Este 1 de enero, decenas de personas de distintos distritos de Lima llegaron hasta este balneario, ubicado en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del verano en familia y amigos. Si bien las temperaturas no fueron tan altas, eso no impidió que los bañistas pasen un gran momento festejando el inicio del 2023. No obstante, esta mañana había mucha basura en el litoral, inclusive empaques de bebidas y comida, los cuales están prohibidos.