Golpean a menor en asalto a peluquería y aseguran que PNP no quiso aceptar la denuncia

En Santa Anita, una trabajadora de un salón de belleza manifiesta que dos sujetos asaltaron el local donde laboraba y que golpearon tres veces a una menor de 15 años con una pistola. También dijo que efectivos de la Depincri no quisieron aceptar su denuncia porque el monto sustraído no superaba los S/12.000. Esta es la tercera vez, en menos de seis meses, que delincuentes roban esta peluquería.

La agraviada relató que los malhechores llegaron en un mototaxi de color amarillo, modelo honda, e intentaron sustraer el dinero de las ganancias del día. Sin embargo, no lograron su cometido. “Querían plata, pero plata no hay porque yo le entrego diario a la dueña”, indicó.

Foto: Paolo Zegarra / URPI-LR

Luego, amenazaron con armas de fuego a las usuarias que se encontraban en el lugar, incluyendo a una madre que estaba con su hija. “Una clienta estaba con una bebita de un año en brazos y ella le decía ‘llévate todo, no le hagas nada a mis hijos, por favor’, pero la jaloneó con todo y bebé ”, afirmó.

Uno de los hombres también golpeó tres veces con una pistola a una menor de 15 años, que trataba de impedir que los asaltantes ingresen a otra sección de la peluquería.

“Para mí es un secuestro, un robo armado y amenaza de muerte, porque él a cada rato anunciaba que nos iba a matar si hacíamos un mal movimiento y secuestro, porque ellos entraron de frente y cerraron la mampara”, contó la denunciante.

Las cámaras de seguridad captaron el incidente; sin embargo, en las imágenes no se logra ver el rostro de los delincuentes debido a que llevaban gorra y mascarilla al momento del atraco. Finalmente, los sujetos lograron sustraer cuatro celulares y 500 soles en efectivo de una clienta.

“Yo puedo seguir trabajando para darle de comer a mis hijos, pero es imposible que estén amenazando a las criaturas y las dejen temblando”, manifestó la trabajadora.

PNP no aceptó la denuncia

La ciudadana también mencionó que tanto la comisaría de su jurisdicción como la Depincri se resistieron a aceptar la denuncia.

“Yo me fui a la comisaría y me dijeron que espere media hora para que vengan a la peluquería. (Me indicaron) ‘tráeme un USB, fotos, sino no te hacemos caso’. Vine a mi casa y al día siguiente me fui a la Depincri y me dijeron ‘si no te han robado más de S/12.000, no te vamos a hacer caso, regrésate a la comisaría de Santa Anita’”, explicó.

“Me da pena regresar (...) pero voy a ir a la otra comisaría, que me mandó el comandante Alcántara, que está encargado de todo Santa Anita. (Aseguró) que va a llamar la atención a esos policías”, agregó.