Gestión de Rafael López Aliaga despide cerca de 500 personas con contrato CAS indefinido

Desde el 1 de enero del 2023, cientos de trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana han denunciado haber sido despedidos arbitrariamente por la nueva gestión del reciente alcalde, Rafael López Aliaga . Es así que la gran mayoría de colaboradores destituidos son personas que iniciaron sus laborares a partir del 2019 y que tenían un contrato CAS indeterminado, el cual era renovado automáticamente.

Sin embargo, este lunes 2, cuando varios de los empleados públicos se dirigía a sus respectivas oficinas, agentes de seguridad de esta entidad edil—los cuales no se identificaron— les impidieron ingresar y les solicitaron que revisen si aún se encontraban contratados. Si ese no era el caso, se les entregaba una carta con el siguiente asunto: “finalización de vínculo contractual de carácter temporal”.

Carta de finalización de vínculo.Foto: Katherine Ayarza

Es así que cerca de 500 ciudadanos formaron largas filas en las sedes de la MML, en el Cercado de Lima, y se dieron con la sorpresa de que habían sido despedidos sin previo aviso y en un día no laboral. Además, los agraviados indicaron a este medio que aquellos que mantuvieron sus empleos intactos, fueron, en gran parte, personas que trabajaban desde la gestión de Luis Castañeda . Mientras que quienes ingresaron en la administración de Jorge Muñoz fueron removidos este 2023.

“Llegamos a las 8.16 a. m. y ya encontramos una cola enorme porque desde temprano las personas que tenían horarios antes quisieron marcar y no les dejaron porque tenían que visualizar en su lista si estábamos o no (contratados). Recién a las 8.30 a. m. pude constatar de que no estaba en la lista, no me dejaron entrar y me dieron esta carta donde me están finalizando el vínculo contractual. No nos avisaron con ningún día de anticipación. Para todos ha sido sorpresivo ”, resaltó una de las afectadas a La República.

Irregularidades en el formato

De acuerdo con los afectados, la carta en cuestión contiene una serie de inconsistencias. Una de las ex trabajadoras de la Subgerencia de Personal, despacho encargado de los despidos, también se enteró de su cese este 2 de enero en la puerta de la MML, a pesar de pertenecer al área que ve estos casos. “Es algo totalmente irregular”, puntualizó.

“Yo al leer esta carta, noto que es completamente inconsistente. Para empezar, porque esta ya ha sido difundida el día de ayer, por el WhatsApp de varios trabajadores , siendo firmada por una subgerenta que no había juramentado en su momento . Segundo, quien emite las cartas de culminación de contrato del área CAS, es el jefe de esta área, no es un subgerente ni nada por el estilo”, aseveró otra de las excolaboradoras.

Es preciso indicar que un aproximado de 3.000 personas se encuentran bajo este régimen CAS, por lo que los agraviados indicaron que en los siguientes días habría más personal despedido.