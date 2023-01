Gerenta de MML dice que hubo “seudopandemia” pese a que 218.232 peruanos fallecieron por COVID-19

Durante una conferencia de prensa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, una de las gerentas del nuevo equipo de funcionarios de la actual gestión, Maritza Casaverde, mencionó que se encuentran investigando el caso de empleados que no han asistido a laborar “por la seudopandemia” de la COVID-19. Cabe indicar que, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, 218.232 peruanos han fallecido por esta enfermedad.

“En estos dos días (...) hemos evidenciado que en muchas áreas ha habido personal contratado que no asistía a laborar, que por la pandemia, seudopandemia, no han sido verificados ni por médicos ocupacionales en el momento. No tenemos informes (...), y estoy trabajando en esto para que más adelante el alcalde tenga una información exacta al respecto, de gente fantasma que no ha ido a laborar a la entidad”, explicó.