Arribarán 13 millones de dosis de la vacuna bivalente hasta marzo

Luego de que se conociera que medio millón de dosis de la vacuna bivalente contra el COVID-19 llegó al país en noviembre último y que no fueron aplicadas en su momento, el Ministerio de Salud (Minsa) empezó recién a aplicarla ayer al personal de salud del hospital Loayza y de otros diez nosocomios de Lima y Callao.

La titular del Minsa, Rosa Gutiérrez, anunció que la meta de su sector es aplicar 13 millones de dosis de la vacuna bivalente, las cuales llegarán al país progresivamente hasta marzo. Estas se priorizarán para todo los trabajadores de la salud y para las personas de alto riesgo.

Indicó que, a la fecha, el Perú ya cuenta con 552.960 dosis de la vacuna bivalente y que, en una primera etapa, se comenzará a inocular al personal de salud en Lima y Callao, para luego continuar en las demás regiones con el personal sanitario y con las personas vulnerables.

Exigen cuatro dosis

Gutiérrez aclaró que para poder aplicar la bivalente es necesario tener las cuatro dosis. Por eso hizo un llamado a la población que aún le falta su tercera y cuarta dosis: “Por favor acudir a los puntos de vacunación”.

Lo preocupante es que, según el portal del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, la cobertura de la tercera dosis llega al 73,90% y la de la cuarta dosis solo alcanza el 25%.

La ministra recordó que esta vacuna ofrece una mayor protección contra el coronavirus al combinar la cepa del virus original y de la variante ómicron.

Obligación innecesaria

Sobre la exigencia de las cuatro dosis para ponerse la nueva vacuna, el virólogo Juan More Bayona refutó lo pedido por el Minsa, al señalar que no existe “fundamento científico” para solicitar cuatro dosis previas para la administración de la vacuna bivalente. Precisó que incluso debería ampliarse su uso a los no vacunados.

“No existe ninguna base para esperar que un individuo tenga cuatro dosis previas para vacunarlo con una vacuna bivalente. Muchos consideramos que esta debería utilizarse como una vacuna inicial. Una de las razones de este grupo que se resiste a la inmunización es que las vacunas están desactualizadas, que no funcionan. Precisamente, teniendo una vacuna actualizada (contra ómicron), se puede tratar de convencer a esas personas dándoles una bivalente, es una forma excelente para salir de ese rechazo”, manifestó.

Lote. Minsa cuenta con 552.960 dosis de vacuna bivalente. Foto: difusión

Dijo que estamos perdiendo la posibilidad de inmunizar a quienes tienen alto riesgo y sería ilógico esperar a que se le administre dos dosis monovalentes que tiene menor eficacia y que está actualizada.

“Desde el punto de vista de salud pública, nos interesa cubrir a las personas que no tienen dosis y proteger a los más vulnerables. Entonces, por ejemplo, si un adulto mayor que tiene inmunopatología y tiene dos dosis y quiere vacunarse con la bivalente, ¿vamos a esperar que se coloque las otras dos dosis para recién ponerse la bivalente? Eso es absurdo”, cuestionó.

Explicó que esta vacuna ofrecería a futuro una protección más duradera, entre un año por lo menos.

Escándalo

De acuerdo a la Contraloría, se recibió en noviembre el primer lote de la vacuna bivalente de Pfizer en la gestión de la exministra Kelly Portalatino. Pero no se dio a conocer la noticia. Según dijo ella, se buscaba utilizar primero las dosis monovalentes que estaban próximas a vencer.

“Uno no utiliza vacunas porque se van a vencer, uno usa las actuales porque van a generar una mejor respuesta”, criticó.

La clave

Pese a la quinta ola del COVID-19, la curva de contagios está descendiendo, pero eso no significa que se haya vencido al virus. Por ello, la ministra de Salud pidió el uso de las mascarillas, para una protección no solo del virus, sino de otras enfermedades.